Niña de 4 años consigue la certificación profesional de Microsoft

Areesh Fatima, una niña de apenas 4 años, consiguió la certificación profesional de Microsoft, así lo dio a conocer el gobierno de Pakistán a través de sus redes sociales. Destacaron que la originaria de Karachi, capital de la provincia de Sind, es la persona que lo ha logrado a la edad más temprana.

“Areesh Fatima, una niña paquistaní de 4 años de Karachi, ha creado una historia al convertirse en una profesional certificada por Microsoft a una edad tan temprana”, presumieron por medio de un tuit este viernes.

A 4-year-old Pakistani girl from Karachi, Areesh Fatima has created a history as she has become a Microsoft Certified Professional at such a young age.#PrideOfPakistan pic.twitter.com/Vc4okAcnPG

