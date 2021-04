El victorense Alex logra ser semifinalista de La Voz Kids

CD. VICTORI, TAMAULIPAS.- El victorense Alex no logró su sueño de llegar a la final de la Voz Kids, al quedarse a un paso y ser elegido su compañero de equipo Santiago como representante del grupo de Camilo.

Durante su participación en la noche de semifinal le dedicó la presentación a toda su familia y dijo estar listo para ganar.

Vestido de chaleco de color beige con camisa celeste, pantalón de mezclilla y tenis interpretó “I have nothing”, canción de Whitney Houston

“Me siento muy nervioso porque me dieron una canción que no sabía pero es una canción muy padre, casi casi me hace llorar porque está muy bonita”, comentó el líder se su equipo, Camilo.

Mau y Riky “tienes una voz demasiado privilegiada, eres increíble, la partiste mucho y te felicito”

María José: “Tienes una voz extraordinaria tu bozby nuestros instrumentos están aquí para mover las fibras de otras personas y tu has movido nuestras fibras en togas las transmisiones”

Belinda: “Tienes que tener tu corazón al nivel de tu voz, porque si una le gana a la otra estamos perdidos, felicidades”

Camilo

Cuando creemos qué encontramos cual es tu tope, derrepnte sales y rompes tu propio récord, la cantaste 400 veces mejor que en los ensayos

Eres mucho más talentoso qué el montón de gente en el mundo, estoy orgulloso de ese talento.

