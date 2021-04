Segunda dosis de Sputnik V puede aplicarse hasta 3 meses después

CIUDAD DE MÉXICO.- El Centro Gamaleya, responsable de la vacuna Sputnik V contra covid-19, anunció que tras las campañas de vacunación en Rusia y otros países, han concluído que puede esperar hasta tres meses para la aplicación de la segunda dosis, sin que pierda su efectividad.

BREAKING: A. Gintsburg, Gamaleya Inst. Director: It’s possible to increase the interval between 1st & 2nd Sputnik V vaccine shots from 21 days up to 3 months. Extending the interval won’t affect the immune response and may even enhance and prolong it.https://t.co/Yinpj1nygl

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 26, 2021