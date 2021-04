Chucho: Gana

Las encuestas reafirman lo que todo mundo dice, cuenta y habla en Tampico: Chucho ganará la reelección.

En la primer Semana de campaña el sondeo realizado por: “Massive Caller” le dan un triunfo arrasador con más de un 51 por ciento de la votación, ósea , no hay poder humano ni candidato que lo pueda detener.

Ya ni aunque los “”otros”” abanderados vayan con la bruja de la Morelos, podrán alcanzarlo, su aceptación es generalizada, todo mundo quiere que gane Chucho.

El Candidato del PAN a la reelección tiene la aprobación de empresarios, iniciativa privada , de la vox populi, de los maestros, de los taxistas, sindicatos, dirigentes de grupos vulnerables, para que junto a su esposa, Aida Feres, se mantengan por tres años al frente de esta administración local.

Los candidatos “piñateros y claxoneros” no le llegan ni a los talones, solo han demostrado puro bla, bla, bla y Chucho Nader ha cumplido en cada uno de sus cargos públicos.

La raza está contenta por la transformación que llevo acabo en tan sólo dos años de esta ciudad y que hoy Tampico tenga un rostro turístico que lo deja en condiciones para competir con cualquier destino del país para poder vacacionar .

El partido Morena se ubica en un vergonzoso 20%, los guindas traían mejor posicionamiento antes, cuando se analizaba al partido sólo, sin abanderado , es un hecho que el poner a una legisladora que mínimo hubiera gestionado ante la federación recursos para comprar una bolsa de bombones, pero ni eso, pues tomó su puesto para andar de pachanga y de socialite, por eso su nombramiento fue negativo para los guindas.

Y nada más para que tenga un una , probadita, mire como andan de reprobados el resto de los abanderados: Morena 21.6, el PRI con un 8.2 (hasta en riesgo está el tricolor de heredar regidores perdedores al Cabildo porteño) mientras que la polémica y show girl de América Sandoval no alcanza ni un 2 por ciento.

Lo cierto es que no hay paso atrás: Chucho arrasará.

VA MUY BIEN CFA

Carlos Fernández, candidato a la Diputación local por el Distrito 20 por el PAN, se ha convertido en el abanderado que ha sobresalido de la fórmula de la urbe petrolera.

Carlos ha apretado el paso para recorrer todas las colonias, no hay quien le aguante el paso, anda por todos lados y ha hecho “click” con la raza, todo mundo le abre las puertas de su casa y lo han arropado para ser su voz en el Congreso.

En una semana más se tendrán números del posicionamiento de los candidatos del Distrito 20, pero el sentir ciudadano evidencia que no hay otro candidato más querido y apoyado

que Carlos Fernández, ha sido una verdadera sorpresa y va a superar las expectativas.

Carlos ha despertado “envidias” tanto con los de enfrente como entre los panuchos, que en lugar de estar haciendo campaña andan hasta vigilando la agenda y cada paso de CFA.

Apenas emprende una estrategia, ya hoy dos o tres que le copian.

RENUNCIA SECRETARIA GENERAL DEL PRI

Han empezado los “golpes bajos y las traiciones”, y en Madero ardió Troya con la secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ciudad Madero, Araceli Saldierna Trujillo.

Ayer, renunció a su cargo para sumarse al proyecto del candidato a la presidencia municipal, Adrián Oseguera Kernion, se sumaron al proyecto más viable para ganar la alcaldía.

Y la neta, lo hizo a tiempo, antes de que se registre el accidente de la elección, y se quede chiflando en la loma.

No se puede negar que esta desbandada representa un descalabro para el tricolor y que finalmente les habrá de repercutir en sus resultados de Madero.

A partir de hoy empezarán a desbordarse los candidatos presumidos y soberbios, y a fortalecerse la campaña de Adrián Oseguera.

Recuerda: No se vale Chillar!

POR MARIO PRIETO