Confiesa Enrique Guzmán haber sido violento, pero no un abusador

MÉXICO.- La segunda parte de la entrevista al cantante Enrique Guzmán fue transmitida en el programa de televisión Hoy, en donde confesó que ha tenido sus momentos de violencia y diferencia, pero aseguró que en su mente no puede entrar la idea de tocar a una niña de 5 años.

Aprovechó para describir cómo ha sido su etapa de abuelo y aclaró que es algo que ha disfrutado, pues, aclaró, que ha sido consentidor y cariñoso con sus nietos. Detalló que no ha pasado mucho tiempo con los pequeños, pero que los momentos que han compartido ha sido para reír y pasar un rato agradable.

“Tengo 78 años de edad, he hecho de todo, he tenido mis violencias, he tenido diferencias, pero tocar una niña de 5 años, no lo puedo permitir y que ese el punto donde me hace más daño”, comentó.

Enrique Guzmán aseguró que cuando Frida Sofía era pequeña nunca convivió con él, pues la mayor parte de su infancia se la pasó en casa de sus padres, ya que a pesar de que Alejandra Guzmán se separó de su pareja, la niña pasaba una temporada con su madre y otra con su papá. “Nunca vivió en mi casa, nunca vivió conmigo”, aclaró el cantante.

Por otro lado, el también actor señaló que tiene algunos problemas de salud, pues hace algunos años fue sometido a una operación de corazón abierto, por lo que en los momentos en que está más preocupado se complica el buen funcionamiento.

Ante esto, dijo que las declaraciones de Frida Sofía fueron “como si me hubieran echado una alberca encima con todo y agua. No lo entiendo. Platicar de ello me preocupa, me inquieta”.

CON INFORMACIÓN DE HERALDO DE MÉXICO