El desafuero y las fakes…

Será, si es que no vuelven a posponer, cuando la sección instructora de la Cámara de Diputados cumpla la orden de decretar que ha lugar al juicio contra el gobernador de Tamaulipas FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA que les ordenó desde Palacio Nacional ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Así es mis queridos boes, el asunto se corre hasta mañana y es posible que dictaminen hasta el viernes, eso si, el pronóstico sigue siendo el mismo, en la 4T están dispuestos a todo lo que les indique el presidente y si se necesita violar la Constitución lo intentarán hacer, porque acá en Tamaulipas el Congreso local y el Ejecutivo ya advirtió que no son “la mona de los cerillos”; no están mancos pues.

Ayer aquí les puse lo que dice el 111 Constitucional y el 151 y 152 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, no hay lugar a interpretación, en el caso de los gobernadores, para ser procesados en el ejercicio de sus funciones es el Congreso local el que tiene la decisión y no como los ‘morenos’ quieren que ocurra.

Obvio que mientras se llega una decisión legal, o ilegal que pretenden los de MORENA, el ejército de bots y textoservidores al servicio del régimen siguen con la estrategia paralela para minar la imagen del gobernador, han filtrado toda serie de Fake News que pretenden generar caos, sicosis y disminuir el ánimo de la estructura estatal.

Una de ellas fue la supuesta renuncia de miembros del gabinete estatal, la que más círculó fue la circuló fue la de CECILIA DEL ALTO, quien supuestamente se había bajado del barco de Obras Públicas.

Y claro que el paquete incluía los comentarios en los comederos políticos señalando que el barco comenzaba a hacer agua y que se quedaría solo el Gobernador.

Falso, porque si en algún momento de lo que va del sexenio, es precisamente este, cuando

el embate federal ha sido implacable, cuando CABEZA DE VACA tiene a un equipo más cohesionado, con la camiseta de Tamaulipas puesta y solidario.

Nadie se va, porque en el gabinete la opinión unánime es que el proceso contra el gobernador es un tema político electoral, un capricho de AMLO que quiere ponerlo como ejemplo para evitar que otros ejecutivos de los estados reclamen lo Justo para sus entidades.

También se han tratado de hacer vírales versiones de que CABEZA DE VACA se ha ido de Tamaulipas, incluso del país.

Bueno hasta una versión de quiebre emocional y pérdida de la serenidad del Ejecutivo, arremetiendo contra su equipo y familia, lo que nunca ocurrió en su presunto domicilio de Mision. Tan no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro, porque cuando lo hacían huyendo, el mandatario estaba en reunión con los Notarios del Estado. Cuando lo hacían enojado y gritando,

andaba en Victoria jugando fútbol con equipos veteranos de la ciudad.

¿Hasta donde van a llegar las mentiras en torno al gobernador, que sigue siendo, que lo seguirá siendo hasta que el Congreso local defina si es sujeto a un juicio?, no se sabe, porque si desde Palacio Nacional todas las mañanas se acostumbra mentir, pues la fanaticada lo toma como ejemplo y seguirán creyendo sus propias mentiras.

MENTIROSA ARREPENTIDA…

En un repentino ataque de honradez y memoria, el domingo por la noche Clara Luz Flores confesó que le mintió a los más de 4 millones de nuevoleoneses a los que intenta convencer para que la elijan como gobernadora.

Una y otra vez la priista, convertida por MORENA en su candidata, dijo que no era parte de la secta de Keith Raniere, el líder de la secta Nxvim, que utilizaba cursos de capacitación para esconder los crímenes de esclavitud de mujeres con fines de abuso sexual.

No y no y no, decía Clara Luz mientras las evidencias en versiones de testigos y luego en video la convertían en mentirosa, lo que desplomó su campaña.

La esposa de Abel Guerra, priista de la vieja guardia, de la mafia del poder diría el presidente Andrés Manuel López Obrador, aún descubierta su mentira hace más de un mes, negaba una verdad que ya todos sabíamos.

La negación de la verdad llevó a Clara Luz del primer lugar en la intención del voto hasta el tercero, hoy Samuel GARCIA, le supera por dos a uno, lo que hace casi imposible que se levante a 40 días de la votación, el 6 de junio.

Ayer reconoció que mintió sobre la secta de Reiniere, dijo que se equivocó, que fue un error no decir la verdad, que se cayó como ocurre con todas las mujeres, pero que como toda mujer que se cae se va a levantar. Obviamente su ataque de sinceridad es un intento desesperado por regresar a la pelea por la gubernatura en la que los números hoy la ubican fuera, perdida

¿Qué sigue con Clara Luz?, que también reconozca que el que manda en ese matrimonio político con Abel Guerra sea él el que manda, sea por él por el que votan en Escobedo como lo vimos y oímos en un video…

¿Qué sigue en la campaña por la gubernatura de Nuevo León, qué Adrián de la Garza, candidato del PRI y padrino de bodas de Clara Luz, se contagie de la repentina sinceridad de esta y también confiese que cuando era procurador del estado protegió a Rodrigo Medina de los claros actos de corrupción que todos vimos menos él?.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA

