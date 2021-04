EU: Vacunados podrán salir sin cubrebocas al aire libre

ESTADOS UNIDOS.- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) ya habían levantado la restricción a comienzos de marzo, pero ahora los permisos abarcan más actividades.

Los casi 100 millones completamente vacunados pueden liberarse de la mascarilla cuando hagan deporte en el exterior solos o con convivientes. También pueden ir a un restaurante al aire libre con amigos de otros núcleos familiares o asistir a una “pequeña reunión” a la intemperie tanto con gente inmunizada como con no vacunados. Quienes todavía no estén inmunizados deben usar la mascarilla en las reuniones al aire libre que incluyan a otras personas no vacunadas y también en las terrazas de los restaurantes. “Relajar ciertas medidas para las personas vacunadas puede ayudar a mejorar la aceptación de los fármacos contra el coronavirus”, apunta la guía.

Los CDC advierten de que las actividades multitudinarias al aire libre siguen representando un riesgo e instan a los ciudadanos, independiente de si han recibido o no la vacuna, a usar la mascarilla en eventos deportivos y espectáculos en vivo. Apuntan que las actividades más de mayor riesgo siguen siendo encuentros en espacios cerrados donde la gente cante, grite, no pueda mantener la distancia física o que no estén bien ventilados.

Las nuevas recomendaciones llegan cuando más de la mitad de la población adulta de Estados Unidos ha recibido la dosis única del fármaco de Johnson & Johnson o al menos una de las dos dosis del de Pfizer o Moderna. Los Estados de todo el país, donde más de medio millón de ciudadanos han muerto a causa del virus, están atendiendo sin cita previa para facilitar que las personas se vacunen.

CON INFORMACIÓN DE EL PAÍS