Rechazan uso lúdico de mota

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- De 2020 a la fecha, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Tamaulipas recibió cinco solicitudes para uso personal de la marihuana .

Aunque también existen quienes realizaron el trámite para uso lúdico y medicinal, cuyas peticiones fueron enviadas a la COFEPRIS como autoridad competente para conocer y emitir dictámenes de rechazo o de aprobación.

Sobre ello, se aclaró que hasta ahora todas han sido rechazadas, por lo que no se han entregado anuencias ya que no presentaron el sustento que se requiere.

Oscar Luis Terán Lara comisionado en Tamaulipas dijo que han recibido cinco solicitudes para uso de la marihuana, del 2020 a la fecha cuyas peticiones, son para uso personal, las cuales se envían a la COFEPRIS.

Nosotros, dijo, sólo somos ventanilla de recepción en este trámite.

La respuesta a esas peticiones han sido negativas por parte de la autoridad federal que es la única responsable de lanzar esos acuerdos.

Destacó por otra parte que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha mantenido un operativo permanente de vigilancia sanitaria en todo el estado por lo que ha realizado 7 mil 838 visitas en los meses de enero a abril del año en curso.

Estas acciones se han realizado en diversos establecimientos y centros comerciales, vigilando y exhortando a los propietarios o encargados de los negocios para que cumplan los protocolos sanitarios.

Las visitas se realizan a todo tipo de establecimientos a quienes se invita para que cumplan las medidas de seguridad sanitaria para la prevención y ataque al COVID-19.

Como resultado de esas visitas no se han realizado suspensión de actividades, luego que todas las posibles anomalías que puedan encontrarse son subsanadas por lo que no se ha procedido contra de ningún establecimiento, aunque se les pide no bajar la guardia en ese sentido.

POR SALVADOR VALADEZ C.