Tampico y Madero definidos

Los movimientos entre panistas, priístas y morenistas no cesan, nadie apuesta para perder y parece que ya hay ganadores, para las encuestas que muestran algunos de los municipios donde se impondrán fácilmente panistas o morenistas, siendo los casos de Tampico y Madero, donde la diferencia crece al vaivén del Golfo de México.

En Tampico, el último resultado debe ser desalentador para morenistas, su candidata viene en picada. Los números de Tampico de la encuestadora Massive Caller otra vez dan una diferencia avasalladora para CHUCHO NADER, el panista que va por su reelección, dejando en segundo lugar a OLGA SOSA con 21.6 por ciento, en tercer lugar y creciendo la priísta PALOMA GUILLEN con el 8.2 por ciento.

CHUCHO es el responsable del PAN de la elección en Tampico, por lo que trabaja de la mano de sus compañeros, hace campaña con ellos y sale a las calles compartiendo su tiempo y esfuerzo, manteniendo el nivel de intención del voto arriba del 50 por ciento en todas las encuestas.

En cambio, OLGA SOSA baja en las preferencias, lo que habla de una caída que ya preocupa en el Morena, pues la abanderada convence en las colonias y sufre el rechazo de la poderosa clase empresarial.

SOSA sufre el mismo síndrome de la abanderada de Morena en Nuevo León, CLARA LUZ FLORES, pues tienen mucho en común, son priístas en picada.

La que sorprende es el crecimiento de la priísta MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE, quien paso del 2.8 al 8.2 por ciento con una tendencia a la alza.

En Madero, primero fueron un grupo de panistas, pero ahora fueron militantes del PRI, encabezados por ARACELI SALDIERNA TRUJILLO, Secretaria General Adjunta del Comité Directivo Estatal del PRI, anunció su renuncia a su cargo y manifiesto su respaldo al proyecto de ADRIÁN OSEGUERA KERNION, candidato a la Presidencia Municipal por Morena.

ARACELY, militante del PRI por 18 años dijo ser portavoz de varios compañeros que se unen al proyecto de ADRIÁN OSEGUERA.

“Le apostamos a la calidad humana para ocupar un puesto público y al trabajo que desarrolló durante estos dos años, y estamos seguros que llegará al triunfo con el apoyo de todos los maderenses”.

La ex priísta reprobó las acciones que cometen en el PRI y que provocan la desbandada del tricolor.

“Mis representantes estatales están más preocupados por ocupar algunos puestos plurinominales y algunas regidurías. Me voy decepcionada de los actores que se encargan de destruir el partido”.

La ex priísta señaló que su postura no obedece a buscar un cargo, si no a contribuir en el desarrollo de Madero, por lo que invitó a sumarse al proyecto de ADRIÁN. Tampico y Madero parecen definidos, sólo algo extraordinario podría cambiar el resultado.

Y para cerrar en Nuevo Laredo, la candidata panista a la alcaldía YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, también sale arriba en la encuesta de Massive Caller sobre la abanderada de Morena, CARMEN LILIA CANTUROSAS, pues todavía no logra recomponer su campaña que parece ir al fracaso. Por lo pronto, YAHLEEL reforzó su campaña con la llega de militantes de Morena molestos por la imposición de CARMEN LILIA, pues la acusan de usar a Morena para hacer negocios.

ERNESTO NOÉ VILLRREAL, fundador de Morena, en representación de sus compañeros, expuso que su salida se debe al secuestro de su partido por CARMEN LILIA

y su familia haciendo negociaciones “por debajo del agua”. Aseguró que su planilla está conformada por personas que solo buscan un beneficio personal.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ