Fallece Michael Collins, astronauta de la misión Apolo 11

ESTADOS UNIDOS.- El astronauta Michael Collins y quien formó parte de la tripulación de la misión Apolo 11, la primera misión de aterrizaje lunar en 1969, murió a los 90 años, confirmó su familia.

A través de un comunicado, publicado en las redes de Collins, la familia del astronauta informó que murió luego de una “valiente” batalla contra el cáncer. Pasó sus últimos días en paz, con su familia a su lado.

“Mike siempre enfrentó los desafíos de la vida con gracia y humildad, y enfrentó este, su desafío final, de la misma manera. Lo vamos a extrañar muchísimo”.

Detallaron que Michael se sintió afortunado de haber vivido la vida que hizo. “Honraremos su deseo de que celebremos, no lamentemos, esa vida. Únase a nosotros para recordar con cariño y alegría su agudo ingenio”.

La NASA lamentó la partida de Michael Collins a quien describió como un defensor de la exploración que inspiró a generaciones.

Collis viajó a la Luna con Neil Amstrong y Buzz Aldrin, cuando Neil Armstrong pisó la Luna por primera vez y pronunció la famosa frase: “Houston, base de la tranquilidad aquí, el águila ha aterrizado”, Collins estaba en órbita diciéndole al equipo que Houston estaba escuchando las comunicaciones con sus camaradas.

Lamentamos el fallecimiento del astronauta del Apolo 11 Michael Collins, quien piloteó el primer viaje de la humanidad a la superficie de otro mundo. Un defensor de la exploración, @AstroMCollins generaciones inspiradas y su legado nos impulsa más hacia el cosmos.

