Niegan vacuna a mujer de 104 años por error en su CURP

NUEVO LEÓN.- A una mujer de más de 100 años no le aplicaron la vacuna contra Covid-19 en Nuevo León, por un error en su CURP.

La señora Olalla López Arteaga nació en 1916 y tiene 104 años, pero en dicho documento aparece como una persona de 4 años.

Esta es la historia de Olalla

Su nieto Giovanni Conde García explicó que registraron a su abuela para la vacuna en Monterrey, en su CURP aparece 16/12/14 (14 de diciembre de 1916), pero en el sistema aparece como 14 de diciembre de 2016, por lo que le cancelaron la cita para la aplicación de la dosis anticovid.

La mujer vive en el primer sector de la colonia Urbi Villas del Rey, en el municipio de Monterrey, pero es originaria de Doctor Arroyo, Nuevo León.

También el joven indicó que en muchas ocasiones ya han llamado, pero les comentan que la señora Olalla no está registrada, ya que en el sistema solo parecen personas que nacieron a partir de 1920 en adelante, y que ellos no están autorizados para registrarla.

Esta semana, se volvió a comunicar y le dijeron que no puede registrar a su abuela, ya que lo hizo fuera de tiempo.

La señora de 104 años no se puede levantar de la cama

Además, Olalla lleva más de 10 años postrada en la cama, debido a que se rompió la cadera, y por su edad no puede ser operada, por lo que no se puede mover.

La tía de Giovanni, Angélica, es la persona que se encarga de la abuelita.

A pesar de las circunstancias, le siguen negando la vacunación a esta mujer de 104 años y les han dicho que deben esperar a nuevas vacunas o instrucciones.

Por tanto, Giovanni y Angélica que Olalla López Arteaga pueda recibir la vacuna contra Covid-19 lo más pronto posible, para que esté protegida de dicho virus, así lo dio a conocer Telediario.

