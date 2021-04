“Tuca” Ferretti confirma que dejará Tigres

MÉXICO.- Ya es oficial. Ricardo Ferretti no será más el técnico de los Tigres y su relación terminará al finalizar el presente torneo.

El propio Ricardo rompió el silencio en una conferencia de prensa, al concluir la práctica del miércoles.

“Terminando la temporada es definitivo. De este tema ya no voy a hablar. Es lo último que comento al respecto” respondió tajante cuando le preguntaron sobre su continuidad con los Tigres.

Ferretti no quiso hablar sobre su próximo destino y se limitó a hablar sobre los Tigres y su último partido de temporada regular donde se juegan la llegada al repechaje.

“Mi futuro es trabajar hasta donde el equipo llegue. El sábado nada más y después si nos toca otro partido también, así, metas y objetivos hasta que yo termine el compromiso. Lo único que pienso es en el sábado y que haya una semana más”.

After 11 years in charge, Tuca Ferretti confirms he's leaving Tigres UANL at the end of the season. He will leave as the club's most successful manager:

Liga MX ????????????????????

Concacaf CL ????

Campeón de Campeones ????????????

Campeones Cup ????

Copa MX ????

The end of an era. pic.twitter.com/uUEePrtA3f

