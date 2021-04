Cada hora, cinco menores se contagian de Covid-19 en México

MÉXICO.- Poco más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes muertos por covid-19 en México no cumplieron ni siquiera los cinco años de edad.

Aunque la mayoría de los infantes contagiados se encuentran en el grupo de los 12 a 17 años, donde se concentran más de 50% de los casos, el nuevo coronavirus ha sido más letal con la primera infancia.

Pese a que las autoridades sanitarias han insistido en que los niños, niñas y adolescentes no son un grupo de alto riesgo, ellos también han enfermado y muerto por covid-19

De hecho, cada día, en promedio, 120 niños, niñas y adolescentes se han contagiado del virus SARS-CoV-2, cinco cada hora.

Al corte del 25 de abril se han confirmado 50 mil 706 casos en menores de edad; nueve mil 735 en menores de cinco años, 12 mil 45 en niños de entre seis y 11 años y 28 mil 926 en adolescentes de entre 12 y 17 años.

Desde el 13 de abril de 2020, cuando se registró la primera defunción de una niña por covid-19, cada dos días mueren tres menores de edad, en promedio, a causa del nuevo coronavirus. El saldo mortal registrado entre los infantes es de 548 decesos: 245 de niñas y 303 de niños.

Además de las 304 muertes en menores de cinco años de edad, otro de los grupos más afectados por las muertes por covid-19 es el de los adolescentes, entre quienes se han registrado 165 defunciones, seguidos de los niños y niñas de entre 6 y 11 años donde se han reportado 79 decesos.

“Los niños y niñas menores de cinco años están en una etapa muy vulnerable de cuidado y el confinamiento redujo la posibilidad de llevarlos a los pediatras, de hacerles los tamizajes, y esto, obviamente, los coloca en mayor vulnerabilidad. En el caso de los adolescentes, tienen más movilidad y están más expuestos a los contagios porque, aun con el confinamiento, la necesidad de su desarrollo lleva a que salgan más y aquéllos que tiene que trabajar están más expuestos a los contagios”, explicó Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

La situación de niños, niñas y adolescentes que enfermaron y murieron por covid-19 se da bajo la infodemia de que eran prácticamente inmunes, lo que fue aclarado desde un inicio por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Vamos a tener, además, muchos niños, niñas y adolescentes que murieron porque se perdió el seguimiento a la cartilla de vacunación; porque no se tuvieron los recursos o no se invirtió en tratamientos de cáncer; porque no se hicieron los trasplantes de órganos que necesitaban; porque no se tuvieron las diálisis renales en los hospitales, porque todo se reorientó a covid”, alertó.

De acuerdo con información recopilada por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), la mayoría de los menores de edad muertos por covid-19 tenía como padecimientos adicionales neumonías, inmunosupresión, enfermedad renal crónica y, en algunos casos, obesidad, diabetes, hipertensión o tabaquismo.

