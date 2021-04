Paty Manterola explota y sale a desmentir a la serie de Luis Miguel

MÉXICO.- El pasado 25 de abril se estrenó el tercer episodio de la segunda temporada de esta serie. A pesar de que hubo tramas que nos dejaron con la boca abierta como la rivalidad de LuisMi con Cris Valdés, el accidente de Alex Gallego y hasta su presentación en el Festival de Viña del Mar, llamó la atención la relación que vimos en pantalla con una mujer llamada Paola.

Por supuesto que de inmediato, el internet de las cosas empezó a armar teorías sobre quién era esa mujer que tuvo un raro romance con Luis Miguel. Sin embargo, en el mismo capítulo dejaron varias referencias que apuntaban a que se trataba de una de las integrantes del grupo Garibaldi –que en ese momento andaban a tope de popularidad, casi como ‘El Sol’– y luego de descartar a Pilar Montenegro, la única que quedaba era Paty Manterola.

Y como era de esperarse, la cantante y actriz mexicana no se quedó callada, pues salió a desmentir a la serie de Micky y a declarar que todo lo que vimos es falso. Resulta que el 27 de abril y a través de su cuenta de Instagram, Paty compartió un post donde mencionó que ella siempre ha estado fuera de chismes y escándalos, pues siempre ha sido muy respetuosa, y después comenzó a citar algunas referencias que vimos en el tercer episodios.

“Para los que me han preguntado, la serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba ‘Everybody loves banana’ y utilizaba un vestuario idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi. Categóricamente les digo… que si están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente de la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años”, declaró, Paty Manterola.

Más tarde, señaló que todo lo que contaron en Luis Miguel, la serie, afecta directamente a su imagen y sentimientos, pues lo que nos mostraron en la pantalla es fuerte, insensible y desafortunado. Y para que nos quedara muy claro todo, dijo que todas las situaciones que supuestamente vivió junto a Micky son falsas, pues jamás estuvo con él en el Festival de Viña y tampoco tuvo nada qué ver con su archirrival en ese momento, Cris Valdés.

“Con el escudo de la ficción se inventan situaciones que nunca sucedieron alterando la percepción de la audiencia. Quiero dejar muy claro que yo jamás estuvo con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña del Mar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija”, expresó la cantante, quien también aprovechó para mencionar que no volverá a hablar de este tema.

Ya para terminar, Paty Manterola explicó que su equipo de trabajo intentó ponerse en contacto con la producción de Luis Miguel, pero no han recibido respuesta hasta el momento. Cabe aclarar que al final de cada episodio hay un texto que nos recuerda que lo que vemos en Netflix es ficción y los sucesos que nos presentan pueden no ser 100% reales. Eso sí, es importante recordar que la única finalidad de la serie es entretener al público.

CON INFORMACIÓN DE SOPITAS