Vuelta a clases, sólo en verde

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En Tamaulipas los casos registrados de Covid-19 en niños no han sido graves, “no tenemos nosotros casos en menores graves ni moderados”, dijo la Secretaria de Salud, pese a ello, hay una reversa en el tema del regreso a clases.

Gloria Molina Gamboa, dijo a EXPRESO que se trabaja de acuerdo al semáforo que la Federación emite, y mientras la entidad se encontraba en verde se había planteado un regreso a clases como plan piloto en algunas escuelas de zonas rurales, sin embargo al regresar al amarillo se revierte la indicación.

“Se trabajará de acuerdo al semáforo Federal como lo hemos hecho durante todo el año, NO se regresará a clases, si no estamos en verde, y primero será un piloto como ya se mencionó”.

En relación a los casos de la enfermedad en los jóvenes, dijo que estos se presentan en una proporción muy similar a la de los adultos, “ahora solo hay evidencia en Brasil” sobre una mayor presencia de la enfermedad en este grupo de edad.

TERCERA OLA, LATENTE

El riesgo de la tercera ola de la Covid-19 en México que afectaría a Tamaulipas es latente, y con impacto en grupos de edad más joven, dijo el especialista en epidemiología, Santos Daniel Carmona Aguirre.

El epidemiólogo del Hospital La Salle de Victoria, dio a conocer que estos implican mayor vulnerabilidad en niños y población joven, porque la vacunación a grupos de más de 60 años avanzó y cerró la pinza a este grupo de edad de manera importante.Los niños, reconoció, son un grupo de edad que también presentan la enfermedad, pero la mayoría de los casos son solo como portadores y ni cuenta se dan porque no presentan síntomas graves.

“Sin embargo son un riesgo para los grupos de edad no vacunados, más aun cuando se siguen flexibilizando las medidas preventivas, las variantes de la enfermedad por ser un virus pueden surgir en cualquier momento”.

Al principio se observó la enfermedad en personas mayores de 60, la vacunación los hizo inmunes a los daños graves, “más no al contagio”, estos se están dejando de enfermar, pero está afectando a grupos de edad más bajos, insistió.

Sin embargo en otras partes del mundo se ven daños en edades más bajas, incluso adolescentes y jóvenes se están enfermando con la Covid, por lo que es necesario acudir a un especialista de la salud en la materia al primer síntoma de malestar general como fiebre y problemas respiratorios.Las medidas preventivas como el lavado constante de manos, el distanciamiento social y el uso de cubrebocas aunque estemos vacunados es necesario, “porque la vacuna solo evita los cuadros graves de la enfermedad, nos podemos seguir enfermando por la Covid”.

En la actualidad hay regiones en el mundo que ya enfrentan los estragos de la tercera ola, y México no está distante, en cualquier momento puede surgir un rebrote, lo hemos visto en Sudamérica, de manera particular en Brasil, Ecuador, Uruguay y Argentina y más crudamente en otros países como la India.

Desde su punto de vista, no es recomendable un retorno a clases en la entidad, debido precisamente a que los niños y jóvenes pueden ser los principales portadores de la enfermedad y contagiar a grupos de personas no vacunadas.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA