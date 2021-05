Hallan enorme hueso de mamut de hace 100 mil años

Dos hombres de Florida practicaban buceo en un río local cuando realizaron un hallazgo impresionante: encontraron un enorme hueso de mamut de más de 20 kg y 1.2 metros que posiblemente se remonta a la Edad del Hielo.

Derek Demeter y Henry Sadler encontraron el hueso en el río Peace el domingo pasado, y lo llamaron un descubrimiento “asombroso”.

La pareja cree que el hueso perteneció a un mamut colombino, que vagó por Florida entre 2.6 millones y 10 mil años; sin embargo, la edad real es difícil de determinar.

“Este es mucho más denso, así que pensamos que está en algún punto intermedio. Probablemente 100 mil años”, dijo Demeter a la cadena FOX.

"Like astronomy, it’s time traveling. It plays with the imagination so you go ‘wow, what was going on at this time?’”

