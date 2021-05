“Me los voy a ching…”, amenaza Salgado al INE y al TEPJF

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero aprobó por unanimidad y sin discusión la candidatura de Evelyn Salgado Pineda a la gubernatura por Morena, en sustitución de su padre, Félix Salgado Macedonio, quien fue impedido de participar en los comicios tras ser sancionado por no presentar su informe de gastos de precampaña.

Este domingo al mediodía, los consejeros del IEPC se reunieron en una sesión virtual extraordinaria en la que aprobaron la solicitud de registro de Evelyn Salgado que presentó anoche el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, acompañado del dirigente estatal, Marcial Rodríguez Saldaña, y del propio Félix Salgado.

Félix Salgado Macedonio, excandidato a la gubernatura de Guerrero por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), volvió a amenazar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“A ellos se les olvidó que soy senador con licencia y me van a oír mi pico en la tribuna. Y, ahora sí me los voy a chingar, me los voy a chingar y bonito, ahí nos vamos a ver las caras”, expresó el sábado el político.

Durante un mitin, en el que estuvo acompañado por el líder nacional de Morena, Mario Delgado, el legislador expresó que denunciará a los “malandrines” del INE y del Tribunal Electoral ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque se violaron sus derechos políticos.

Además, advirtió que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una reforma electoral para que esos órganos “ya dejen de ser cochinos”.

“Ya se anunció por parte del Presidente que va a enviar una reforma electoral para que estos órganos ya dejen de ser cochinos, se tienen que ir. Entonces Morena tendrá que usar la mayoría, no hay que tenerles piedad, si a esas vamos de utilizar las mayorías, se van a juntar las firmas para juicio político, de hecho ya está la demanda interpuesta por unos ciudadanos, contra Lencho (Lorenzo Córdova) y contra Ciro [Murayama], ya nada más de echarle un empujoncito, y ahí le vamos a pedirle a Mario que pueda recomendar a la bancada de Morena un empujoncito”, dijo.

El pasado 29 de abril, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), indicó que propondrá que el Instituto Nacional Electoral (INE) forme parte del Poder Judicial para que sea un organismo verdaderamente autónomo.

Durante la conferencia matutina, el mandatario argumentó que el INE además de oneroso no garantiza la democracia.

Hace unos días, Félix Salgado Macedonio arremetió contra el Instituto Nacional Electoral (INE), y el consejero presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdova.

“Mucha suerte Lorenzo. Será la última elección que organice el INE”, escribió Salgado a través de su cuenta de Twitter.