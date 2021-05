Reconocen a “Checo” Pérez como “el piloto del día” en GP de Portugal

“Checo” Pérez tuvo una gran rendimiento en el Gran Premio de Portugal y luego de finalizar en cuarto lugar, fue condecorado como el piloto del día.

El hombre de Red Bull se mantuvo en pista durante 52 vueltas con el mismo juego de neumáticos y por momentos se colocó como líder en Portimao, por lo que fue determinante para que la fanaticada votara por el mexicano.

Pérez estuvo cerca de conseguir la vuelta rápida, pero en el último giro Valtteri Bottas.

Esta es la segunda ocasión que “Checo” Pérez se lleva dicha distinción con el equipo austriaco en apenas tres carreras que se han celebrado en el campeonato 2021.

???????????????????????? ???????? ???????????? ???????????? ???? Nursing those tyres and leading your first laps as a Bull ???? Well done, @SChecoPerez ???????? #PortugueseGP ???????? pic.twitter.com/OrigYT5H9W

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) May 2, 2021