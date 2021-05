Serie de Netflix costó 11 mdd por capítulo pero no tuvo éxito

Netflix es la plataforma de streaming más popular en el mundo, empresa que ha apostado por producir contenidos propios y no sólo depender de lo que las casas productoras del cine le pueden dar para ofrecer en su catálogo, su éxito ha sido tanto que no hay premios de la industria en la que no se escuche el título de alguna serie o película de la compañía con sede en Los Gatos, California.

Éxitos como Roma del mexicano Alfonso Cuarón, The Crown que retrata la vida de la familia real británica, Stranger Things que se convirtió en un éxito, Club de Cuervos la primer serie latina en alcanzar niveles altos de audiencia y otras más, son algunas de las muestras del poderío de Netflix, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, hay producciones en las que se han invertido cientos de millones de dólares y no terminan por levantar y colarse en el gusto del público.

Serie costosa que nadie vio

Un ejemplo de que no todo es éxito en Netflix, es The Get Down una serie que prometía mucho, pues aborda el surgimiento del hip hip y el movimiento de la cultura disco en los barrios de Nueva York, todo esto ambientado en la década de los 70. La serie en términos de estética y ambientación fue impecable, de ahí su altísimo costo, pero no terminó por consagrarse en el gusto del público.

El director Baz Luhrmann fue el creador de esta historia que sólo dio para una temporada de dos partes y no más, pues para la empresa no fue redituable que cada uno de sus capítulos tuviera un costo de 11 millones de dólares.

En realidad la historia no es mala y como ya dijimos la producción es excelente, pero algo pasó que no conectó con el público y lo que se pensó iba a ser un súper éxito para la plataforma de video, que dicho sea de paso, cada vez tiene más competencia, resultó ser sólo un título de culto.

Si quieres verla te decimos que en el reparto están personajes como Justice Smith, Yahya Abdul-Mateen II y Giancarlo Esposito, así como la música de cantantes de la talla de Grandmaster Flash, Nas, Christina Aguilera y Zayn.