“Día a día la ola del Partido Encuentro Solidario avanza en Ciudad Madero”: Adrián Cruz

MADERO.- Luego de recorrer algunos de las colonias de Ciudad Madero, el candidato a la presidencia de Ciudad Madero por el Partido Encuentro Solidario (PES), Adrián Cruz Martínez, afirma que diariamente más familias maderenses brindan su respaldo a sus propuestas porque están seguros que es el candidato indicado para brindar un nuevo impulso al municipio.

Lo vemos en el recorrido diario, añadió, en las visitas casa por casa, si bien tenemos más de 15 años como gestores sociales, nos tomamos el tiempo para conocer más qué le duele a los vecinos, cuáles son sus nuevas necesidades.

“Sabemos qué le duele a Ciudad Madero, qué necesita la comunidad, sin embargo nos estamos encontrando con otras inquietudes y es ahí donde estamos estableciendo un compromiso social, un compromiso ciudadano, los maderenses ya no quieren promesas huecas o carentes de un soporte, ya no se le puede engañar a la sociedad, esos tiempos ya no los permite una comunidad más responsable”, indicó el abanderado del Partido Encuentro Solidario.

Adrián Cruz aspirante a la alcaldía de Ciudad Madero se mostró seguro de ganar las elecciones y de esta forma llevar a cabo diversas acciones en beneficio de toda la comunidad. “La ola del Partido Encuentro Solidario imparable porque abanderamos las causas justas y cercanas a la gente”, concluyó.

POR STAFF