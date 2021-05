Diputados y Senadores morenistas hacen frente común por un verdadero cambio en Altamira

Altamira.- En recorrido por el fraccionamiento Santa Anita del municipio de Altamira el candidato a la alcaldía por la alianza Morena-PT Armando Martínez Manríquez recibió el absoluto respaldo de la Senadora Lupita Covarrubias y el Diputado Federal y Delegado Ernesto Palacios Cordero, además de Erasmo González Robledo, legislador con licencia.

Los integrantes de la cámara alta se comprometieron de brindarle el apoyo necesario para que el abanderado morenista al llegar al Gobierno Municipal transforme Altamira con una serie de proyectos que pugnará a nivel federal para que aterricen después del 1 de octubre.

Armando Martínez Manríquez expresó frente a militantes, simpatizantes y vecinos del sector “tenemos una laguna secándose que tiene más de 50 años necesitamos el apoyo federal, Lupita Covarrubias, senadora, nos va a ayudar para resolver el problema del agua, hacemos un frente por una causa común, tenemos que recuperar la laguna de Champayán, que debemos recuperar porque es orgullo de los altamirenses y necesitamos obtener agua directamente del río Tamesí hacia la planta Hidalgo, buscaremos el apoyo al sector industrial y al sector petroquímico tenemos que dragar, a Altamira ya le llegó el momento”.

Asimismo, proyecta la construcción de un Hospital de especialidades, la clase trabajadora está en Altamira. En el tema de educación se necesita una universidad pública gratuita, Benito Juárez García con carreras afines a la generación de empleos del puerto industrial. Así como una mega unidad deportiva; por último, enfatizó que se requiere de la firma de contratos colectivos de trabajo con obreros locales.

“Estamos casi casi, falta poquito para que en Altamira y en todo Tamaulipas llegue la cuarta transformación, en Morena estamos orgullosos, hay un hombre en palacio nacional, a primera hora se levanta todos los días a ver cómo está su gente, cómo están los rincones de la patria, podemos vernos y pararnos que estamos cumpliendo la palabra que el gobierno de la cuarta transformación está haciendo lo que se comprometió, tenemos la mejor escuela no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, manifestó Delegado del Comité Ejecutivo Nacional Ernesto Palacios Cordero.

Por su parte, la Senadora Lupita Covarrubias Cervantes señaló que “Altamira repobló Tampico y no ha podido resurgir como otros municipios, sé que el 6 de junio van a salir a votar parejo porque Altamira necesita de mujeres y hombres como Armando Martínez, Erasmo González, Leticia Vargas y Nayeli Lara”.

Erasmo González Robledo, candidato a la diputación federal por el distrito 7 “tenemos candidatos y candidatas triunfadores, tendremos un presidente municipal de morena y juntos podemos lograr todos los compromisos por un verdadero cambio”.

En Altamira y Tamaulipas llegará la cuarta transformación, altamirenses y tamaulipecos tienen la esperanza de que se contará con un bienestar social digno y justo.

Asistieron al recorrido en el fraccionamiento en mención, la señora Rosy Luque de Martínez esposa del candidato Armando Martínez y su hija Rosita Martínez Luque, las candidatas a diputadas locales por el distrito 18 y 19, Nayeli Lara Monroy y Leticia Vargas, y su suplente Cinthia Jaime.

Por Silvia Mejía