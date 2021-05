Shakira habla por primera vez de la violencia en Colombia

ESPAÑA.- La cantante colombiana Shakira denunció a través de sus redes sociales la crisis política y violencia que vive el país.

La cantante señaló que el gobierno debe tomar medidas urgentes y que detuviera la violación a los derechos humanos.

“Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad. Y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica”, expresó la originaria de Barranquilla, Colombia.

“Las balas jamás podrán silenciar la voz del que sufre. Y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros.

Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgentes, PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político”, finalizó en su mensaje.

¿Qué está pasando en Colombia?

Los disturbios en Colombia suman al menos 17 personas fallecidas y más de 800 heridos en los seis días de masivas protestas, pero ¿por qué ocurren?

Las protestas se deben a un proyecto de reforma tributaria promovido por el Gobierno de Iván Duque presentado el pasado 15 de abril.

Duque informó que el proyecto incorporará una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente y crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos, entre otros.

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar la incertidumbre financiera”, dijo Duque en una declaración en la Casa de Nariño, sede del Gobierno.

“La reforma no es un capricho. La reforma es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, manifestó.

