EU respalda la liberación de patentes de vacunas Covid

ESTADOS UNIDOS.- El gobierno de Estados Unidos hizo pública su postura a favor de que las patentes de las vacunas contra el coronavirus Covid-19, sean liberadas para su libre producción en todo el mundo.

Así lo informó la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, quien por medio de un comunicado en el cual se fija la postura del país sobre las patentes de las vacunas.

En el comunicado de la funcionaria de Estados Unidos, se destaca que Washington “apoya la exención de esas protecciones para las vacunas para la Covid-19”.

Sobre la decisión de apoyar la liberación de las patentes, se destaca que debido a que la situación por la pandemia es extraordinaria, se deben aplicar medidas extraordinarias.

“Se trata de una crisis sanitaria mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de Covid-19 exigen medidas extraordinarias”, Katherine Tai

Gobierno de Estados Unidos negociará liberación de patentes

De la misma forma, en el comunicado se establece que si bien el gobierno de Joe Biden considera necesaria la protección intelectual, en aras de terminar con la pandemia las patentes deben liberarse.

Debido a ello, se aseguró que el gobierno de Estados Unidos participará en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio para que se abran las patentes.

“Participaremos activamente en las negociaciones con la Organización Mundial del Comercio. Necesitamos hacer que eso suceda”, Katherine Tai

En el mismo sentido, destacó que el gobierno de Biden aumentará los esfuerzos para su objetivo, por lo cual colaborará con el sector privado y todos los socios potenciales.

These extraordinary times and circumstances of call for extraordinary measures.

The US supports the waiver of IP protections on COVID-19 vaccines to help end the pandemic and we’ll actively participate in @WTO negotiations to make that happen. pic.twitter.com/96ERlboZS8

