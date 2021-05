Laredo enredado

TAMAULIPAS.- Lo sucedido en la cdmx donde colapsó la estructura de una las vías del metro y donde como bien se sabe fallecieron 24 personas y resultaron más de 70 lesionados no otra cosa que parte de la corrupción que lleva a construir obras deficientes por manos amigas que arrojan los resultados descritos.

Como siempre ocurre en este tipo de tragedias viene el mismo y eterno discurso, esta vez le toca a la Jefa del Gobierno Capitalino CLAUDIA SHEINBAUM decirlo “se habrá de investigar hasta sus últimas consecuencias” “ya encargamos a una empresa internacional que realice el peritaje y se sancionará a quien resulte responsable” y que pasa al final del dia, nada todo sigue igual, al tiempo.

Este sucesos no hace recordar la “obra” llamada el “puente roto” que uniria un tramo a Altamira con el Puerto de Tampico y donde se invirtieron millones de pesos pero que sospechosamente ha sido olvidada por las autoridades fiscalizadoras.

Un monumento a la corrupción que es vista por miles de automovilistas y cuyos constructores pese a ser ampliamente conocidos pasean impunemente. Lo ocurrido obliga a las autoridades correspondientes a revisar y en su caso dar mantenimiento a las obras públicas existentes sobre todo a aquellas que han sido denunciadas de presentar fallas.

En la capital estatal está la emblemática Torre de Cristal el problema grave ahí lo representan los elevadores los cuales ya han sido denunciados infinidad de ocasiones debido a que ya se han registrados hechos que de no atenderse, las consecuencias podrían ser fatales, al tiempo.

En otro punto aunque aún falta un buen tramo para que se lleven a cabo las elecciones, en algunos sitios de la entidad ya algunos candidatos y candidatas comienzan a despuntar marcando ya cierta tendencia a su favor y de ello dan cuenta puntual varias casas encuestadoras.

En algunos lugares la diferencia es significativa y en otros la situación aún no da color para nadie pero eso si en estas últimas semanas sin duda que las cosas cambiarán habida cuenta que habrán de apretar al máximo con tal de apuntalarse.

En H. Matamoros la diferencia es abismal hasta el momento favoreciendo al abanderado de MORENA MARIO LOPEZ HERNANDEZ quien sigue encabezando las preferencias ciudadanas.

No se ve por donde su principal contrincante IVETTE BERMEA pueda siquiera acercarse, ciertamente aun falta un buen trecho para que culmine el proceso electoral, sin embargo la tarea no es nada fácil. Alla mismo el representante del PRI PEDRO LUIS CORONADO, “Peluco” nomas no pinta debido a la pésima “estrategia” que ha implementado a lo largo de la jornada proselitista, con el agregado que no se deja ayudar, peor el asunto.

Otro morenista que sigue posicionándose dia a dia es LALO GATTAS candidato a la presidencia capitalina, el los últimos días el jovenazo ha sumado a varios sindicatos a su favor con lo cual fortalece la confianza ciudadana. Por cierto diversas encuestas colocan al mencionado candidato por encima de sus rivales políticos más cercanos.

No ocurre lo mismo en Tampico donde nadie parece hacerle sombra al candidato del PAN a la alcaldía JESÚS NADER quien es altamente bien calificado por la ciudadanía que ve en el la continuidad de bienestar social. No en balde es el Puerto de Tampico una de las ciudades donde se respira una aire de paz y tranquilidad de acuerdo a señalamientos ciudadanos.

En medio de todo esto donde se complica dia a dia el proceso electoral de los candidatos y candidatas del PAN es en Nuevo Laredo, allá, por fuera todos se dicen unidos pero hacia el interior la mayoría se da con todo, las diferencias son elocuentes nadie se deja mangonear causando con ello un grave deterioro político.

La ciudadanía neolaredense bien que sabe quienes son realmente sus candidatos del PAN saben perfectamente quienes no son bien vistos. Es el caso de YAHLEEL ABDALA CARMONA, quien apenas hace un par de años cobraba para el PRI y era recalcitrante militante y hoy se aparece como candidata a la presidencia municipal.

Las pugnas en aquella parte del estado parecen no tener fin colocando en entredicho las decisiones cupulares, así las cosas.

En otro asunto los dirigentes de los partidos de MORENA y Movimiento Ciudadano andan que no los calienta ni el sol debido a que a su parecer sus respectivos diputados les jugaron las contra con el tema del desafuero.

GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ dueño de la empresa MC furibundo anunció que pedirá una explicación de los sucedio, eso dijo.

Por cierto GC sigue terqueando para que las autoridades fiscalizadoras llamen a cuentas al depuesto alcalde de Victoria XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI de quien dice malversó más de dos mil millones de pesos. De este último los candidatos, militantes y dirigentes morenistas, están de lo más contentos, pues dicen, estar agradecidos ya que les hizo campaña y gratis.

ENTRE LÍNEAS / MIGUEL ANGEL AGUILAR RODRIGUEZ