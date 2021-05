Piden a candidatos no olvidar Covid-19

TAMAULIPAS. – Los partidos políticos, candidatas y candidatos han ignorado durante el desarrollo de las campañas electorales, los exhortos de la autoridad para respetar los lineamientos para evitar contagios del Covid-19.

Esto, a pesar de que la semana pasada, el semáforo de riesgo epidemiológico de la Secretaría de Salud del gobierno federal, pasó del verde a amarillo en Tamaulipas.

A la fecha ni la autoridad sanitaria ni la electoral han emitido sanciones pese a las violaciones porque no hay una legislación que establezca como delito la falta de seguimiento a las medidas preventivas.

En ese sentido, el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) pidió a los candidatos “que entiendan que la campaña está transcurriendo en un contexto de pandemia y las autoridades han sido claras en que se puede y no hacer, la c i u d a d a n í a a diario recibe un mundo de i n f o r m a c i ó n para cuidar la salud y la vida”.

La Comisión E s t a t a l p a r a la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), que encabeza, Oscar Luis Terán Lara, dijo que desde el arranque del proceso electoral en Tamaulipas el pasado mes de diciembre, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) hizo llegar a la Secretaría de Salud protocolos a seguir en cada fase del proceso, estos protocolos fueron validados de acuerdo a la situación epidemiológica del país y del estado.

Recordó que en estos protocolos se regula el actuar en cuanto a las capacidades de aforo en eventos al aire libre y espacios cerrados, evitar eventos masivos, tiempo máximo de duración de los eventos y las disposiciones vigentes de los Acuerdo emitidos por el Comité Estatal de Seguridad en Salud.

Sin embargo en el desarrollo de las campañas que también fueron emitidos protocolos y exhortos, no se han observado o respetado por parte de los actores políticos, ya que sus recorridos, brigadas y demás actividades públicas así lo demuestran.

“En el mes de enero del presente año, la COEPRIS exhortó a todos los partidos políticos para que durante el registro de sus candidatos dieran cumplimiento a las medidas de higiene y prevención necesarias para evitar el contagio de la enfermedad COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2”.

Actualmente la COEPRIS se encuentra colaborando con las instancias facultadas para la regulación de los procesos electorales en el Estado; como el INE y IETAM, además de estar programando capacitaciones al personal del INE para así garantizar espacios seguros para el desarrollo de las actividades de la jornada electoral del próximo 6 de junio.

Sin embargo no ha emitido ninguna sanción pese a las violaciones sistemáticas de reunir brigadas multitudinarias para recorridos en territorio por parte de los candidatos y candidatas.

IETAM NO PUEDE SANCIONAR La responsabilidad o irresponsabilidad de respetar o violentar los protocolos preventivos contra la Covid-19 es recae en cada persona, y en campañas políticas el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), no es la autoridad encargada o competente para emitir un castigo a esas violaciones sanitarias. José Ramos Charre, Presidente del Instituto Electoral, dijo en entrevista con EXPRESO que el proceso de proselitismo que realizan los actores políticos sin respeto alguno a las medidas sanitarias, “es un tema interesante y controvertido”.

Porque las autoridades electorales están obligadas a regirse por el principio de legalidad y cuanto están obligados a emitir sanciones en derecho electoral, se atiende a través de procedimientos administrativos sancionadores, y para considerar una infracción “esta debe estar bien definida en la ley”.

Situación que no ocurre con los protocolos establecidos para prevenir la pandemia, además las conductas no están tipificadas en materia sanitaria para la actividad electoral.

“No tenemos una disposición expresa que faculte al IETAM y muy seguramente a ninguna autoridad electoral nacional o local para imponer alguna sanción por el incumplimiento a las medidas emitidas”.

Aunque eso no significa que el I ETAM no exhorte o condene las conductas de los partidos políticos, sus candidatas y candidatos, dirigencias y militancias que no atiendan los lineamientos de salud. “Que entiendan que la campaña está transcurriendo en un contexto de pandemia y las a u t o r i d a d e s han sido claras en que se puede y no hacer, la ciudadanía a diario recibe un mundo de i n f o r m a c i ó n para cuidar la salud y la vida”. -¿Se podrían llamar irresponsables a los actores políticos, es un hecho que andan con m u l t i t u d e s , saludándose de mano, de beso, a b r a z o y s i n sana distancia? “Definitivamente es una conducta que tiene que mover a la reflexión, a los equipos de campaña y a la ciudadanía”, porque en los diversos lineamientos de reapertura de actividades , c o n claridad se establece que es la Secretaría de Salud y la COEPRIS la que tiene que vigilar que se cumpla con lo establecido en lineamientos y protocolos.

Advirtió que a la fecha como autoridad electoral tampoco h a n re c i b i d o quejas o denuncias sobre la materia y en caso de recibirla analizaran si tiene competencia para resolver o bien turnan ante la autoridad correspondiente.

POR NORA ALICIA HERNÁNDEZ HERRERA

EXPRESO-LA RAZÓN