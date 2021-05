‘Vamos a gobernar desde las colonias, desde los ejidos, seremos un gobierno itinerante’

Altamira.- El candidato a la alcaldía de Altamira por la alianza “Juntos Haremos Historia” Armando Martínez Manríquez, escuchó detenidamente a vecinos del sector Monte Alto en donde reconoció “llegó el momento de gobernar desde las colonias, atendiendo a los altamirenses”.

Durante su visita en la colonia Monte Alto, el postulante morenista fue abordado por la señora Esperanza Zavala, residente de la calle Tulipán 103, quien le expuso una serie de carencias en el sector “no tenemos luz, los contadores de este lado, estamos a una cuadra, dos cuadras para poner la luz, no nos han puesto, tenemos el contador, pero se pasa a 300 metros, yo por ejemplo tengo que instalar 600 metros de cable para que me llegue la luz, si no, no me llega ese servicio”.

“Hay otras colonias que se fundaron después de Monte Alto, para atrás y ya se pavimentaron, nosotros que tenemos 50 años no contamos con pavimentación”, agregó la habitante de dicha zona.

En respuesta al tema, Armando Martínez Manríquez expresó “la gente quiere que estemos donde está el problema, no es lo mismo que estemos en la oficina u otro lugar, así va hacer el gobierno, no vamos a estar instalados en la presidencia municipal, no, vamos a gobernar desde las colonias, vamos a gobernador desde ejidos, estaré acompañado de los funcionarios de obras públicos, servicios públicos, para que atiendan y les resuelvan a los ciudadanos, un gobierno itinerante será el gobierno de Armando Martínez Manríquez el gobierno de Morena y PT”.

Es momento del cambio verdadero en Altamira, de la cuarta transformación y trabajando de la mano con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador se logrará contar con una ciudad digna y justa.

Por Silvia Mejía