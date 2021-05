Grupo de expertos propone soluciones para reparar el dique del Camalote

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El grupo de Profesionistas en Acción del sur de Tamaulipas, propusieron soluciones para reparar el dique del camalote debido a que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador no ha invertido recurso económico en esta obra federal.

El Ing. Andrés Bonilla, integrante de esta agrupación, mencionó que tienen que darle una solución mediática a la situación para que esto no empeore, ya que la ciudadanía podría consumir agua salada y también desatar enfermedades en la piel, oídos y vista.

“Proponiendo taponear de forma mediática esas rupturas para evitar que entre agua salada, proponer el inicio del fomento e implementación de un programa regional hídrico estratégico que dé solución al menos hasta que termine el ciclo, es un trabajo muy grande, es a nivel de la cuenca de Pánuco-Tamaulipas, de ahí continuar con el ordenamiento del lugar para hacer ollas ecológicas que almacenan aguas como se hizo en los años 90’s”.

Destacó que 4 personas del grupo que conforma esta Unión estuvieron en la Ciudad de México para intentar hablar con el presidente de la república, además, en las dos ocasiones que ha visitado la ciudad, le hicieron llegar dos cartas para que conozca la problemática, pero a día de hoy ellos piensan que no está ni enterado.

“Nos han mandado una nota legislativa para tener una reunión y no nos están diciendo que no, pero hasta ahorita pareciera que no está enterado porque ahorita no ha habido una secuencia en cuanto al mandato en SEMARNAT, así lo pensamos nosotros”.

Aseguró que se está sufriendo una escasez de agua dulce aunada a una alta contaminación, y el río pánuco con la presión de la dinámica mareal está metiendo agua salada hacia el sistema de agua dulce.

POR Javier Cortés/ La Razón.