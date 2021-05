Sequía y agua salada somete al sector agropecuario

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El sector agropecuario está sufriendo por la escasez de agua y la filtración de agua salada al agua dulce, dejando perdidas millonarias.

José Luis Cabrales Espinoza, sembrador, agricultor y ganadero del municipio de estero del camalote, indicó que ante la sequía estaban preparados pero no contaban con que fuera extrema y el problema del agua con salinidad no pasó nunca por su mente.

“Ahorita nos ha afectado la sequía y nosotros ya tenemos contemplada la sequía pero ahorita ya es extremo, ya se pasó el límite pero nunca habíamos contemplado la salinidad, nunca lo habíamos tenido pero ahorita nos ha afectado mucho, no hay remedio para cuando”.

Puntualizó que la ayuda del Gobierno Federal no ha llegado, no han intentado solucionar la problemática que tiene a los tamaulipecos y a los ejidos que pertenecen al estado de Veracruz con pérdidas económicas.

“Hemos hablado y pedido el apoyo al gobierno federal, pero no ha habido reunión con nosotros, los ejidatarios hemos hablado y pedido pero hasta ahorita no han visto el problema que tenemos, como la muerte de ganado y la siembra, somos de los mayores proveedores de tomate, chile y cebolla, al no tener agua dulce pues es mucha la cantidad que se está perdiendo”.

Mencionó que ahora se están enfocando en el ganado, ya que se mentalizaron y dieron por perdido lo que corresponde al sector agricultor, afirman que los animales no beben agua salina por lo que han tenido que hacer pozos para poder combatir la sequía y el problema en el dique del camalote.

Por Javier Cortés / La Razón.