Tiroteo en favela de Río de Janeiro deja 25 muertos

BRASIL.- Los habitantes de la favela de Jacarezinho, en la zona norte de Río de Janeiro, vivieron momentos de terror este jueves durante un intenso tiroteo entre la Policía y narcotraficantes. La operación terminó con un saldo de 25 muertos, uno de ellos un agente, según datos de G1.

Al menos dos policías resultaron heridos y un hombre recibió un tiro en el pie cuando se encontraba dentro de su vivienda. Los tiroteos alcanzaron también a dos personas que estaban en un vagón de metro, que en esa zona circula por la superficie. Videos publicados en las redes sociales muestran a los heridos y el pánico y la angustia vivida. También se ve a los helicópteros sobrevolando la zona.

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad de algunas personas

Vídeo mostra tensão de passageiros no metrô durante tiroteio no Jacarezinho. #ODia pic.twitter.com/jEqPqJVuHD

Según el Grupo de Estudios de Nuevos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense (UFF), se trata de la acción más letal por parte de la Policía “en toda la historia de la democracia de Río de Janeiro”.

Los tiroteos impidieron a los vecinos salir de sus casas. Una mujer relató a la prensa que no pudo llegar a su boda, mientras que otro tenía una cesárea programada, pero no consiguió ir al hospital.

La Policía dijo que la operación tenía como objetivo detener a integrante de bandas de narcotraficantes que reclutan a menores de edad para realizar acciones criminales.

“Los criminales llevan a cabo prácticas como el narcotráfico, robo de carga, asaltos contra peatones, homicidios y secuestros de trenes SuperVia [urbanos], entre otros delitos que se practican en la región”, indicó.

Jacarezinho es considerada una de las zonas de control de la facción Comando Vermelho, una de las mayores organizaciones de narcotraficantes del país.

La Red de Observatorios y Seguridad criticó que la Policía “no respetó” la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), que prohibió las redadas durante la pandemia.

A favela do Jacarezinho acordou com uma operação violenta da @PMERJ e da @PCERJ desde 6h. Há moradores feridos na comunidade e passageiros baleados no metrô de Triagem. Mais uma vez, as policias do RJ desrespeitam a decisão do @STF_oficial pic.twitter.com/tdiMwibdX3

— Rede de Observatórios da Segurança (@rede_seguranca) May 6, 2021