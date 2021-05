Cancela boda por que su novio no se sabe las tablas de multiplicar

MUNDO.- Son muchos los motivos o “pretextos” por los que una pareja pudiera cancelar su matrimonio, y aunque van desde infidelidades, peleas familiares, la suegra, dinero, entre otras. Una mujer decidió no casarse porqué su novio no pasó una prueba rápida de matemáticas.

Según IANS a través de The Tribune, una mujer dejó a su novio en el altar después de que él no logró decir la tabla del dos de multiplicar durante la ceremonia de su boda.

La mujer, de quien no se reveló su nombre, le pidió a su prometido una prueba rápida debido a que dudaba de su formación académica. Hecho que la hizo desistir de su decisión, pues afirmó no podía casarse con una persona que no supiera matemáticas básicas.

La familia del novio nos había mantenido en la oscuridad sobre su educación. Puede que ni siquiera haya ido a la escuela. La familia del novio nos había engañado. Pero mi valiente hermana se fue sin temer el tabú social.

Comentó el primo de la novia.

De acuerdo a la información, las dos familias acordaron que devolverían los obsequios y las joyas que se les regalaron a la pareja.

No es el primer caso

Cabe destacar que no es la primera vez que sucede esto, ya que otra novia india en 2015 abandonó a su novio después de que este último también fallara en un examen de matemáticas.

Según los informes, el novio respondió ” 17 ” después de que la esposa le pidiera que sumara 15 y seis durante la boda.

CON INFORMACIÓN DE MULTIMEDIOS