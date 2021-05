Estamos de acuerdo con política migratoria de EU: AMLO a Harris

México.- En la reunión del presidente AMLO con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se están conversando temas de migración, la pandemia de Covid-19, violencia y corrupción.

Entre las primeras declaraciones hechas por AMLO, dijo que el tema de la migración es un asunto que le interesa a México por las relaciones “políticas históricas, de amistad, a veces de diferencias” que se tienen con Estados Unidos.

“Pero tenemos una frontera que nos une de más de tres mil kilómetros y tenemos que buscar el entendimiento, no pelearnos”.

AMLO

En la reunión bilateral virtual, la vicepresidenta Kamala Harris refrendó el compromiso para atender las causas de raíz de la migración en el Triángulo Norte de Centroamérica.

México y Estados Unidos deben combatir violencia y corrupción

Kamala Harris dijo que Estados Unidos y México deben trabajar de forma bilateral para combatir la violencia y la corrupción, sobre todo en los países del Triángulo Norte para enfrentar las causas de la migración.

“Nuestras naciones están enfrentando al Covid-19, las repercusiones económicas de la pandemia y al repunte en el número de migrantes que llegan a nuestra frontera”.

Kamala Harris

Por ello, dijo que la lucha contra la violencia, la corrupción y la impunidad es de interés mutuo; “Usted lo entiende, la gente cuando se va de sus casas es porque están huyendo de algo o porque no tienen oportunidades”, dijo a AMLO.

Cabe recordar que el presidente Joe Biden encargó a Kamala Harris liderar los esfuerzos para reducir la migración desde México y Centroamérica.

Mexico's AMLO tells @VP "There have been differences among us however we have a common border… We need to understand one another and avoid fighting"

He will share a "specific proposal" on migration policy w/ her privately pic.twitter.com/9p9gXOgq52

— Saleha Mohsin (@SalehaMohsin) May 7, 2021