INE no podrá negar votación a nadie; alistan medidas sanitarias

Tampico.- Autoridades del Instituto Nacional Electoral, llevarán a cabo los protocolos de salud para las próximas elecciones del 6 de junio, sin embargo, no contarán con termómetros para checar la temperatura.

Fue en un simulacro donde la Consejera Presidenta del 08 Consejo Distrital Electoral del INE en Tamaulipas, Ma. de la Luz Espinoza Hernández mencionó que ellos no son quién para determinar si un ciudadano puede o no votar, ya que los derechos humanos permiten a todo ciudadano tener la libertad de emitir su voto.

“No tenemos disponible el termómetro para que se cheque la temperatura, no somos autoridad para indicar si cuenta o no cuenta, es un ejercicio democrático, es decir, los derechos humanos están en el ejercicio del sufragio del voto, no vamos a tomar la temperatura, recordemos que cuando viene caminando un ciudadano puede aumentar su temperatura corporal”.

Esta práctica se hizo con la intención de capacitar al personal y que la ciudadanía conozca cómo va a ser el proceso, el propósito es que no haya contacto directo entre el votante y las personas que estén en casilla.

“La ciudadanía que acuda va a tener que aplicar estas medidas conformes las funcionarias de casilla les vayan diciendo, como pueden ver el tercer escrutador es el que recibe a la ciudadanía, el presidente identifica quien va a votar, le otorga las boletas, los demás funcionarios aplican las medidas electorales pero también las sanitarias”.

También mostraron los protocolos para atender a las personas con capacidades diferentes.

Contarán con detergentes, aerosoles desinfectantes, gel antibacterial; el área de cada módulo será sanitizada cada dos horas o cada que el presidente de la mesa directiva de casilla lo determine.

Por Javier Cortés