EU incentiva la vacunación organizando “cerveza a cambio de vacuna”

ESTADOS UNIDOS.- Estados Unidos busca incentivar la vacunación contra Covid-19 en sus ciudadanos al ofrecer cervezas y entradas para juegos de béisbol.

En la alcaldía de Muriel Bowser de Washington DC organizó el 6 de mayo una tarde de “cerveza a cambio de vacuna” en el Centro Kennedy.

Así, al ofrecer cerveza, donas, entradas a partidos de béisbol y hasta porros, EU espera alcanzar sus metas de vacunación contra Covid-19 en dos meses.

Varios ciudadanos de Washington DC, EU decidieron aprovechar la “oferta” y aprovechar para vacunarse contra el Covid-19.

Además, aseguró que debido a la aceptación del evento se seguirán realizando para ayudar a vacunar a la mayor cantidad de personas en EU.

“(La vacuna) es gratis, se da transporte gratis a través de Uber y damos cerveza gratis, no hay excusas. En una hora y media han venido 100 personas, y aparte hay otros puntos. Vamos a tener más eventos, porque diferentes negocios han llamado al gobierno para ayudar”, Susana Castillo

El 6 de mayo también se celebró en Nueva Jersey el evento “Shot and Beer”, con el que la tarjeta de vacunación contra Covid-19 otorga bebidas gratis en cervecerías.

NEW: We’re launching our “Shot and a Beer” program to encourage eligible New Jerseyans ages 21+ to get vaccinated.

Any New Jerseyan who gets their first vaccine dose in the month of May and takes their vaccination card to a participating brewery will receive a free beer. ???? pic.twitter.com/REiHTEa6mi

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 3, 2021