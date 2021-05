Gobierno de Altamira dará prioridad para obra pública a CMIC: Armando Martínez

Altamira.- El candidato a la Presidencia Municipal por la alianza “Juntos Haremos Historia”, sostuvo una reunión con constructores adscritos a la CMIC zona sur de Tamaulipas.

Trabajar de la mano con los constructores de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la zona sur de Tamaulipas es garantizar que la obra pública sea de calidad con proyectos que mejoren el bienestar social de los altamirenses, expresó el candidato a la alcaldía por la coalición Morena-PT en una reunión sostenida con la CMIC.

En dicho encuentro, el abanderado morenista fue recibido por el Ingeniero Gerardo Holguín López, coordinador en la zona sur CMIC Tamaulipas, a quien les explicó el proyecto de la cuarta transformación, pero, sobre todo, dijo que el Gobierno Municipal puede invitar directamente para la obra pública a los constructores adscritos a este instituto.

“Vamos acabar con la corrupción, vamos a dar prioridad a la obra pública, junto con CMIC vamos a trabajar, el 95 por ciento de las calles en Altamira no está pavimentado, nos dicen los vecinos cuando vamos caminando es lo primero que no hay pavimentación, luego hay calles que aparecen como pavimentadas, pero no están, de ese nivel tenemos ese problema en el municipio”, expresó.

Por su parte, Gerardo Holguín citó “hay proyectos importantes, estamos trabajando en el IMEPLAN, pero no hay quien le meta, nadie le atora, vamos a pedirte que los beneficiados sean empresas afiliadas a la CMIC, porque tenemos compromisos, si llega el éxito, te conocemos y sabemos de tus compromisos Armando, los constructores adscritos en el CMIC, no tenemos trabajo en la zona conurbada, escucharte se siente la confianza, te deseamos éxito”.

Armando Martínez Manríquez, habló también de otros proyectos considerados dentro de su plan de trabajo al obtener el triunfo este 6 de junio, entre ellos: contar con conectividad moderna, por ejemplo, un Metrobús que transite desde Tampico, Madero, Altamira y al puerto industrial. En Fraccionamientos no hay áreas verdes, complejos habitacionales como de la Laguna La Florida se puede detonar turísticamente.

“Llegó el momento de un cambio verdadero en Altamira, llegó la esperanza de México, de Tamaulipas y de la zona, vamos por el triunfo”, puntualizó el postulante a empresarios constructores adheridos a la CMIC del sur de la entidad.

Por Silvia Mejía