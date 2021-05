“Nadie es mejor que yo”: Canelo Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO.- Saúl Canelo Álvarez podría tener hoy la pelea más complicada de su carrera en el peso supermedio. El tapatío se medirá al inglés Billy Joe Saunders buscando arrebatarle el cetro de la Organización Mundial de Boxeo y unificarlo con sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo.

Saunders (30-0, 14 KO’s), tiene marca perfecta en su carrera de 30 peleas, de la que siete de las ocho últimas han sido con un campeonato mundial en disputa. El último rival que había enfrentado a Saúl con marca invicta en más de cinco peleas por título del mundo fue el kazajo Gennady Golovkin, quien hizo ante Álvarez su décimo primera defensa del campeonato medio.

Entiendo que él tiene ya mucha experiencia en peleas importantes, pero definitivamente yo también la tengo”, dijo Álvarez, quien ha sido campeón del mundo en cuatro divisiones diferentes y es considerado el mejor libra por libra.

No soy el mismo boxeador que era hace seis o siete años, he madurado mucho y creo que quizás Saunders en el futuro pueda ser de los mejores. Hoy no hay nadie mejor que yo y lo pienso demostrar arriba del ring”.

Saunders alabó al rival que tendrá enfrente hoy.

“Pelear con el Canelo, el mejor boxeador de la actualidad, es la oportunidad que necesitaba en mi carrera”, dijo el inglés. Es sin duda el hombre más conocido en el boxeo en la actualidad, y sé que puedo ganar y tener el gran despegue de mi carrera”.

Ninguno de los dos tuvo problemas para detener ayer la báscula antes de las 168 libras reglamentarias del combate (76.2 kilos). Canelo marcó 167.5 (75.9) y Saunders 167.8 (76.1).

