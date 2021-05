Piden no dar más permisos a ambulantes en el centro

Cd. Victoria.- La Unión de Comerciantes Ambulantes de Ciudad Victoria demanda a candidatos a la alcaldía dos cosas; que dejen trabajar a los vendedores que tienen más de 30 o 50 años en la vía publica y no den más permisos porque están saturando el centro de la ciudad.

Ya hay espacios; no se puede ni transitar en algunas partes, aunque aclaró que en esta administración no se han detectado, por lo que se pide que no den más permisos, dijo

Paulino Cortez Ixtatla líder del comercio ambulante en el primer cuadro de Victoria.

Más de 50 comerciantes ambulantes del centro de Ciudad Victoria han quebrado po falta de ventas a consecuencia de la pandemia, algunos por endeudamientos con financieras y bancos lo que ha provocado que no todavía no puedan regresar a trabajar.

“ Se han recuperado las ventas poco a poco, pero el problema es que no hay dinero y sigue crítica la situación”, explicó.

Seguimos igual, se están reactivando los negocios poco a poco; creemos que hace falta algo más que eso, porque no hay dinero, no hay movimiento de gente, lo que significa que no nos está yendo muy bien. Ello pese a que ha subido la venta , creemos que para el próximo 10 de Mayo se compongan las ventas que ya no bajen tanto ya que en estos momentos si están bajas y ha provocado graves afectaciones a pequeños empresarios.

“Han sido bastante fuertes las consecuencias de la pandemia en los ambulantes del centro de Victoria; muchos compañeros ya no regresaron a trabajar, quebraron”.

Muchos están muy endeudados en financieros, en el banco por los créditos que pidieron, porque durante el año se trabajó días si, y días no; a veces solo sacábamos para la comida y en ocasiones ni para eso.

Todos tenemos hijos que mantener, por lo que ha sido muy difícil para muchos compañeros que no han podido regresar a abrir sus negocios “precisó.

Confirmó que existen 50 vendedores del centro que no han regresado a laborar, porque no tienen dinero para surtir sus negocios, pese a ello no corren el riesgo de perder sus espacios porque en el primer cuadro cada quien tiene su permiso, y no se puede usar el mismo lugar por otros.

Por Salvador Valadez C.