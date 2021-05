Se agota el agua en 14 ciudades de Tamaulipas

La sequía extrema que sufre Tamaulipas pone en riesgo de dejar sin agua a 14 de las ciudades más importantes del estado, donde viven más del 60 por ciento de los habitantes de esta entidad.

Alertan especialistas, que sólo la llegada de un huracán que provoque lluvias importantes puede salvarlos de sufrir de sed.

Estudios realizados por investigadores independientes y expertos en temas hidroagrícolas, advierten que en el estado más de 2 millones 570 mil habitantes, tienen problemas de abasto de agua potable en las principales ciudades del estado.



El problema más agudo está apunto de vivir los 10 municipios de la región fronteriza de Tamaulipas, donde viven más de 1 millón 500 mil habitantes, ya que el agua para atender el suministro urbano se acaba y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), no ha informado de dónde sacará el líquido para atender la demanda de habitantes de esta zona.

Rubén Chapa Garza, presidente de la sociedad de Responsabilidad limitada de usuarios de las Amistad-Falcón del Distrito de Riego 025, dijo que en la frontera norte se registra una situación muy crítica.

“La presa Internacional Falcón, ubicada en el municipio de Guerrero, tiene el nivel más bajo de la historia, ya que solo cuenta con el 3 por ciento de aguas nacionales, con 42.5 millones de metros cúbicos, por lo que sólo le queda agua para atender la demanda de uso urbano de las poblaciones fronterizas para lo que resta del mes de mayo o principios de junio”.

Las reservas de agua están a punto de agotarse en esa presa internacional, por la sequía extrema que se registra en la cuenca baja del Río Bravo.

“La falta de agua provoca que, en la región fronteriza desde Nuevo Laredo, hasta Matamoros, donde habitan 1 millón 500 mil habitantes, solamente cuentan con disponibilidad de agua para uso urbano para unas cuantas semanas más”.

El problema nace, debido a que el gobierno federal utilizó las reservas de agua que se tenían en las presas internacionales Amistad y Falcón, para cumplir el compromiso de 1944 y pagar el agua a los Estados Unidos.

“No les importó poner en riesgo el abasto de las ciudades fronterizas como: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Camargo, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, los cuales requieren del líquido para atender sus necesidades elementales”.



Ahora el gobierno federal debe informar de donde van a tomar agua para atender la demanda de las ciudades, luego que las reservas están a punto de agotarse.

Esta es la primera vez que las reservas de agua para uso urbano llegan al 3 por ciento en esa presa, por lo que de no atenderse podría desatar una grave crisis por escasez de agua para atender la demanda de las ciudades.

Como medida de emergencia podrían la CONAGUA podría pedir agua prestada a productores de Texas, pero esto sería en una situación extrema.



Sequía y el

aguachicoleo

agravan crisis



Chapa Garza, dijo que el problema de la sequía extrema que impera en la franja fronteriza de Tamaulipas, así como el grave “aguachicoleo”, que se registra en la parte alta del Río Bravo, donde productores del estado de Chihuahua se roban el agua, no ha permitido que las presas internacionales logren su recuperación.

“La cuenca del Río Bravo, está sobre explotada por esta situación es urgente que la CONAGUA realice un programa para combatir el robo de agua que se da”.

Ese es un problema que se ha denunciado en muchas ocasiones, pero se presume que existe complicidad entre funcionarios de CONAGUA y randes productores que realizan el robo de agua, por eso no se actúa.



Sufren el problema

770 mil habitantes

de municipios del sur



En el sur del estado, la falta de obras para dar mantenimiento a los diques como el Camalote, provocaron la fuga de agua en el sistema lagunario y eso se permitiera la entrada de enormes cantidades de agua salada que ha puesto en riesgo a los habitantes de los municipios de Tampico, Madero y Altarmira.

En estos momentos se sufre por la falta de agua dulce, ya que la que se está bombeando a las viviendas por parte de la COMAPA de la zona conurbada contiene altos niveles de salinidad y puede originar daños si se consume.

Esta situación ha provocado que la venta de agua purificada se dispare, y diariamente se formen grandes filas en establecimientos y además que aumentó su precio de forma desproporcional.

Para el experto en materia hidroagrícola y ex funcionario de la CEAT y de la CONAGUA, Raúl Quiroga Álvarez, la zona conurbada del sur de Tamaulipas está a punto de sufrir graves problemas de abasto de agua, por el bajo nivel que registra el sistema lagunario, por la sequía que sufre la cuenca del Guayalejo.



La única alternativa que tienen para garantizar de por vida el suministro de agua para el uso urbano es rescatar el proyecto de “La Presa Tamesí”, la cual de construirse tendría capacidad hasta para enviar agua a Monterrey.

Explica que en estos momentos más de 770 mil habitantes de Tampico, Madero y Altamira, están tomando agua con altos niveles de salinidad.

“Esta situación además que representa un grave riesgo para la salud de las personas que la consumen, el agua salada también provoca daños en aparatos de uso doméstico”.

Dijo que datos oficiales de la Comisión Nacional del Agua, revelan que la calidad del agua que se distribuye en la zona sur del estado presenta altos niveles de salinidad.



“Esto se debe a la nula aportación de agua del río Guayalejo-Tamesí, al sistema lagunario, debido a que el líquido se fuga por el mal estado del sistema de diques”.

En estos momentos el sistema lagunario sólo tiene un nivel del 39 por ciento y sigue bajando, con un volúmen de agua de los 265 millones de metros cúbicos.

Una solución que se ha dado en otros años, para ayudar a aumentar el nivel del sistema lagunario sería llevar a cabo un trasvaso de la presa Ramiro Caballero ubicada en el Mante, pero el bajo nivel que presenta la presa, indica que solo tiene agua para auxiliar con riego agrícola al Distrito 092.

“En años de sequía lo que se hizo fue abrir las compuertas de esa presa, pero debido a que apenas tiene 145.8 millones de metros cúbicos con un nivel del 26 por ciento de su capacidad, es imposible que se pueda sacar agua, ya que solo tiene líquido para atender a los productores agrícolas de la zona”.



Se secan los pozos; no

hay agua en Victoria



En el municipio de Victoria desde hace dos años se vive una situación critica por la falta de agua.

Por ello, han reducido su gasto los pozos y manantiales que surten a la ciudad , por lo cual más de 140 colonias tienen problemas de abasto y solo cuentan con unas cuantas horas con agua, o se les surta a través de pipas.

Una de las soluciones a la problemática que plantea la COMAPA de Victoria, es la perforación de nuevos pozos, pero especialistas revelan que esto solo vendría a aumentar el problema, ya que la sequía que impera y que esta zona se encuentra en veda por el déficit de captación de agua que se registra por la falta de lluvias.

Américo Rendon, experto en materia hidroagrícola, dijo que se sabe que en la actualidad se realiza la exploración para realizar la perforación de nuevos pozos de agua en ejidos de la zona norte del municipio, sin embargo, estos esfuerzos serán inútiles porque no hay agua suficiente en los mantos.

“En la actualidad los dos acuíferos que abastecen de agua a la ciudad, así como el manantial de “La Peñita” están sobreexplotados y no aguantan más”, dijo.

Para realizar la perforación de nuevos pozos, solo viene a acrecentar la problemática por la falta de suministro, pues ello sería una solución errónea por parte de las autoridades municipales.

Américo Rendon, dijo que desde hace más de 20 años el acuífero Victoria-Güémez presenta déficit.

“El acuífero Victoria-Casas recién comprometió todo el volumen para diversos usos, por lo que tampoco tiene disponibilidad”, dijo.

Perforar en esta región, es profundizar el déficit, por lo que seguramente la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), deberá negar los permisos correspondientes.

“Sería un error, que se insistieran en invertir recursos de los victorenses, por un lado, infringiendo la ley, al perforar un acuífero sobrexplotado y por consiguiente, sin disponibilidad”, señaló.

La alternativa más segura y viable, es la construcción de la segunda línea del acueducto, pero, dependerá de las gestiones de los gobiernos el conseguir los recursos que se requieren para construirlo.





Se evaporan

las presas



La falta de lluvias en Tamaulipas, provocan que las presas se evaporen, por lo que actualmente los principales embalses se ubican por debajo del 40 por ciento de su nivel, mientras que otros agonizan con apenas un 26 por ciento.

Sostienen que sólo con la llegada de un fuerte huracán provocaría lluvias para llenar estos embalses.

El reporte del Sistema Nacional de Información del Agua, del Monitoreo de las principales presas de México, de la Comisión Nacional del Agua, reveló la difícil situación por la que atraviesa Tamaulipas.

La más crítica de los embalses del estado lo reporta la presa internacional Falcón, que solo tieneun 3 por ciento de su nivel, con un almacenamiento de aguas mexicanas de 42.5 millones de metros cúbicos.

Otra de las presas en situación crítica es Las Blancas, ubicada en el municipio de Mier, tiene un 17 por ciento de su nivel y con un almacenamiento de 14 millones de metros cúbicos.

En el municipio de Hidalgo, la presa Pedro José Méndez, se ubica con un 26 por ciento de su nivel, con un almacenamiento de 8.2 millones de metros cúbicos de agua, situación que pone en riesgo el riego de cultivos de hortalizas.

La presa Vicente Guerrero en el municipio de Padilla, tiene un nivel del 39 por ciento, con un almacenamiento de 1 mil 522 millones de metros cúbicos, donde por su gran tamaño, no existe problemas de desabasto para la capital del estado.

Pero en 15 días este importante embalse perdió 63 millones de metros cúbicos de agua, cantidad enorme que equivale lo que consume ciudad Victoria durante más de 2 años y medio, a través del acueducto, por lo que se considera que esta bajando de nivel muy rápidamente.

En el sur del estado la presa República Española, reporta un nivel del 25 por ciento con un almacenamiento de poco más de 13.8 millones de metros cúbicos, situación que se debe a los bajos escurrimientos que registra el río San Rafael, en el municipio de Aldama.

En la zona cañera de Xicoténcatl, la presa Emilio Portes Gil, también registra uno de sus niveles más bajos al contar apenas con un 26 por ciento de su nivel, con un almacenamiento de 60 millones de metros cúbicos.

Por otra parte, la presa Ramiro Caballero en el municipio de Mante, también registra un bajo nivel con apenas un 26 por ciento, logrando almacenar 145 millones de metros cúbicos, esta situación originada por la disminución del gasto del río Guayalejo.

Por último, el sistema lagunario de Tampico, Madero y Altamira, reportaron hoy un nivel del 39 por ciento, con apenas un almacenamiento de 262 millones de metros cúbicos, situación que es originada principalmente por fugas de agua que existen en este sistema, las cuales no han sido reparadas.

En el sistema lagunario también se han perdido por fugas en los últimos 15 días poco más de 58 millones de metros cúbicos, que es una enorme cantidad de agua.

Por Antonio de la Cruz