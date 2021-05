Se suicida después de matar a una familia porque no lo invitaron a una fiesta

ESTADOS UNIDOS.- Porque no lo invitaron a una fiesta del Día de las Madres, un individuo de 28 años mató a seis miembros de una familia para finalmente quitarse la vida.

El caso ocurrió en Colorado Springs, donde según las autoridades locales, el motivo por el que el sujeto actuó de esa manera es por no hacer sido invitado ese fin de semana a celebrar a las madres.

El atacante, Teodoro Macías, de 28 años, mantenía una relación con una de las víctimas, Sandra Ibarra, de 28 años, desde aproximadamente un año y tenía un historial de comportamiento controlador y celoso, dijo el teniente Joe Frabbiele de la policía de Colorado Springs.

Las otras víctimas del tiroteo del domingo fueron de la familia de Ibarra e identificadas como Melvin Pérez, de 30 años; Mayra Ibarra de Pérez, 33; Joana Cruz, 52 años; José Gutiérrez, 21; y José Ibarra, 26. Aproximadamente una semana antes del tiroteo, hubo otra reunión familiar donde hubo “algún tipo de conflicto” entre la familia y Teodoro Macías.

Los investigadores aún no saben cómo obtuvo el tirador el arma tipo pistola Smith & Wesson.

Originalmente fue comprada por otra persona en 2014 en una tienda de armas local, pero que no se denunció como robada.

El atacante tenía dos cargadores de 15 cartuchos, uno de los cuales estaba vacío, y la policía recuperó 17 cartuchos gastados en el lugar.

El tiroteo ocurrió en una casa en Canterbury Mobile Home Park en el lado este de la segunda ciudad más grande de Colorado. Tres niños de la fiesta, de 2, 5 y 11 años, no resultaron heridos.

Dos familias estaban celebrando y 10 personas estaban dentro de la casa cuando el pistolero llegó “y disparó a las seis víctimas en rápida sucesión” antes de dispararse a sí mismo.

Los niños que estaban dentro estaban “muy cerca” de los disparos, dijo.

La policía recibió la primera de tres llamadas al 911 desde el interior de la casa. Otra fue hecha por un adulto que logró escapar. Tres adolescentes habían abandonado la fiesta justo antes del tiroteo.

Uno de los niños más pequeños y algunos de los adolescentes perdieron a ambos padres.

CON INFORMACIÓN DE EL IMPARCIAL

