Exige Madero un cambio en la política: Carlos Fernández

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Carlos Fernández, candidato del PAN a Diputado local por el Distrito 20 de Ciudad Madero, aseguró que en sus recorridos casa por casa, los maderenses demandan un cambio en la política pues están cansados de falsas esperanzas.

“Hoy Ciudad Madero necesita una nueva política, una política donde se sume y no se reste, donde independientemente del color se trabaje por la gente, en donde no importe si vamos por izquierda o por derecha, caminemos hacia adelante unidos por nuestra ciudad”.

El candidato de Acción Nacional reveló que los maderenses buscan una voz nueva que los represente en el Congreso de Tamaulipas para que se escuchen sus demandas y se genere un debate que resulte en beneficios para la Ciudad.

“Más de uno de los que participan ya tienen mucha experiencia y saben evadir estos temas, porque siempre han sido funcionarios de escritorio y nunca han sido funcionarios de territorio, la realidad es que es momento ya de una nueva política en Ciudad Madero”.

Fernández Altamirano insistió en la realización de un debate entre los aspirantes al Distrito 20, pues la ciudadanía comenta en sus encuentros que es el único candidato que se ha acercado para escucharlos.

“La ciudadanía nos ha solicitado que tengamos un debate, la mayoría de los ciudadanos nos han externado que no conocen a los candidatos del distrito 20, por eso solicitó el debate, no como candidato, si no como portavoz de cada una de las personas que nos han abierto las puertas de sus hogares”, puntualizó.

Por Oscar Figueroa