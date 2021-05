Inicia EU vacunación contra el Covid en niños de 12 a 15 años

ESTADOS UNIDOS.- NYC está preparada para comenzar a administrar la vacuna Pfizer contra el coronavirus en niños de 12 a 15 años desde hoy, pues ya tenía un plan listo a la espera de que los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) dieran luz verde, algo que finalmente sucedió ayer, como confirmó vía Twitter el presidente Joe Biden.

“Estamos completamente convencidos de que apoyarán este esfuerzo y aprobarán la posibilidad de seguir adelante con las vacunas de Pfizer para los jóvenes”, había dicho horas antes el alcalde Bill de Blasio durante una conferencia de prensa en el Ayuntamiento.

“Así que los Zoomers serán elegibles y ahora estamos acercándonos a la acción”, bromeó De Blasio, agregando que “Tenemos un plan completo para llegar a los jóvenes neoyorquinos y vacunarlos”.

Pero debido a que sólo la vacuna de Pfizer -y aún no las de Moderna o Johnson & Johnson- ha sido aprobada hasta el momento para niños y adolescentes, sólo podrán acudir a sitios específicos para recibir las dos dosis y deberán tener la autorización de sus padres o tutores, destacó New York Post.

Good news: Adolescents 12 and up can now get the Pfizer COVID-19 vaccine. Hear more from Dr. Walensky about how the COVID-19 vaccine protects kids and their families: pic.twitter.com/PkRMxpBbBc

— President Biden (@POTUS) May 12, 2021