Pérdida de ganado no ha sido reportará a Desarrollo Rural

CIUDAD VICTORIA,TAMAULIPAS.- Aunque lideres ganaderos han señalado la pérdida de ganado a causa de la sequía, oficialmente no han sido reportados a la Secretaría de Desarrollo Rural, afirmó el titular de la dependencia, Ariel Longoria García.

“Nosotros no hemos tenido ningún reporte de muertes de ganado, no lo descarto pero hasta ahora no hemos tenido algún llamado para ver esta situación”, comentó el funcionario estatal.

Señaló que sin embargo, a causa de la falta de lluvias que provocó una sequía y antes las heladas, afectó el crecimiento del forraje en áreas importantes de pastizales, afectado con ello el alimento para el ganado.

“A la falta, en algunas ocasiones, de recurso para poder asistir las necesidades que tiene el ganado y poder sacarlo adelante, en algunos predios puede que exista la muerte de algún ganado.

Recientemente, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Raúl García Vallejo, advirtió que ya se había registrado la muerte de 200 cabezas de ganado en la zona centro.

Explicó que la falta de humedad por las altas temperaturas que se han registrado en el campo, afectaron la mayor parte de la superficie de siembra, provocando un panorama difícil.

“Lo mismo está pasando en la ganadería, donde se han perdido 200 cabezas de ganado en la zona centro del estado por falta de forraje”, señaló el líder de la Confederación Nacional Campesina.

por Perla Reséndez