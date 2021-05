Se acabarán los privilegios, se empieza un gobierno de austeridad: Armando Martínez Manríquez

SUR.- Tras haber realizado un recorrido por la zona ejidal del municipio de Altamira, el candidato a la Presidencia Municipal por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Armando Martínez Manríquez se comprometió a seguir el dogma de Morena “servir a los demás con humildad y austeridad”.

En los ejidos Ricardo Flores Magón, Nuevo Centro de Población Francisco Villa, Congregación Tres B, Congregación Vuelta de las Yeguas, Congregación Chapopote y Providencia y Naranjos, expresó “los tiempos actuales ya no están para que los servidores públicos busquen enriquecerse, para hacerse privilegios de casas, de terrenos, de camionetas del año, ya no es así, yo no estoy en contra de los lujos, pero si quieres tener un lujo cómpratelo con tu dinero porque la próxima administración, el dinero público no será utilizado para los regidores o síndicos, el presidente municipal ande en camioneta del año”.

“Ya no se le va a faltar respeto al pueblo porque el pueblo necesita del dinero público para llenarse de servicios públicos, pero no para enriquecerse a unos cuantos. Haremos un gobierno austero, es hacer un gobierno del pueblo y para el pueblo, hay que adelgazar el aparato burocrático para atender las grandes necesidades sociales eso nos ha enseñado nuestro líder, no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”, citó

Se comprometió, el abanderado morenista que se introducirá la electrificación en el Ejido Francisco Villa, con una inversión de 1 millón 250 mil pesos. Además, al encontrarse en zonas alejadas de la mancha urbana, los centros médicos serán habilitados con medicamentos, médicos las 24 horas del día y una ambulancia 100 por ciento equipada.

“A partir del 7 de junio, que ganemos la presidencia municipal empezaré a tocar las puertas de palacio nacional, quiero acercarme con el Presidente de México, porque le quiero decir que en Altamira hace 3 años fui candidato a la alcaldía y obtuve 30 mil votos, ahora con el cambio verdadero ahora tenemos lo doble 60 mil, lo quiero invitar a que venga a Altamira, Altamira ya es Morena 100 por ciento, le quiero enseñar directamente al presidente la factura que nos está cobrando la madre tierra, nuestra laguna de champayán que son 120 kilómetros cuadrados se está muriendo día a día”.

Armando Martínez Manríquez, estuvo acompañado por Nayeli Lara Monroy, candidata a diputada por el distrito 18 correspondiente a Altamira y Aldama, además de militantes, simpatizantes y vecinos de las comunidades rurales que se pintaron de guinda al llegar la ola morenista a esta zona.

POR STAFF