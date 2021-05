Un taquero con un trato muy sabroso

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Don Rigo Santana siempre será recordado por su trato agradable, sencillo y su humor que por más 30 años compartió con sus clientes a quienes fácilmente hacía sus amigos en su puesto instalado afueras de la técnica número 1.

Tacos de barbaoca, huevo con chile, chicharrón y sus recomendados jacubos; eran algunos de tantos guisos que ofrecía a todos aquellos que probaron sus deliciosos tacos de masa y harina.

Pero lo más ‘sabroso’, era comer acompañado de sus ricas y entretenidas platicas, ocurrencias que hacían sentir a los comensales en un ambiente hospitalario, de amigos.

Su hija fue quien dio a conocer el lamentable fallecimiento de Don Rigo, lo cual ocurrió en días pasados; su deceso provocó gran pesar, y desencadenó comentarios de condolencias, recuerdos y aprecio para su familia.

No son pocos los victorenses que le conocieron y probaron sus ricos tacos, pero sobre todo; su trato afable, su buen humor que compartió por tres décadas en el puesto de Don Rigo.

Con un carácter fuerte pero noble, regio como la gente de antes y siembre bromista Don Rigo atendió generaciones de estudiantes de la Álvaro Obregón, pero también a vecinos y victorenses en general que transitaban por ese sector del 16 Olivia Ramirez.

“Si llegabas y le pedías 1 taco te decía en tono familiar, de broma. “No te dan de tragar en tu casa o que mijo”

-Si llegabas y le pedías 4 tacos te decía “ Ya consíguete vieja para que te atienda”

-Oye Rigo están bien caros los tacos “Vienes a comer, o a chingarme la madre”

-Oye Rigo ayer no abriste “Tu no viniste la semana pasada y yo no te digo ni madres. Vas a comer o no?” Fueron algunas de las ocurrencias que compartieron apesadumbrados algunos de sus comensales.

Con esa forma peculiar en su trato de amigos y en confianza, así se granjeó muchos clientes que por años comían en su carretón.

Al conocerse la noticia de su fallecimiento fueron cientos los comentarios y anécdotas se compartieron sobre Don Rigo quien sin duda era un personaje de la ciudad, conocido por abuelos, padres e hijos quienes de generación en generación, trasmitieron su gustó por los tacos de ‘barbacha’ de Don Rigo.

Uno de sus clientes, compartió:

“No puedo creer que haya muerto Don Rigo… una vez le dije, “oye Rigo me salió un nervio en el taco de barbacoa; él me respondió pos ni modo que no tenga nervios la vaca, sino; como se mantiene de pie. No estés chingando y comételos” . Se te va a extrañar mucho mi buen, eras a toda madre, te mando un abrazo hasta el cielo “

POR RAÚL LÓPEZ GARCÍA