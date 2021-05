Días de tormenta

El día fue por demás agitado en Tamaulipas, se dieron movimientos en el tablero, blancos y negros empezaron a movilizarse, todos planean su estrategia, colocan sus piezas, sacrifican peones y analizan para donde se moverán en las próximas horas.

La llegada a Palacio de Gobierno y su conferencia desde el interior del edificio fue para lanzar un aviso de que está listo para dar la pelea.

De hecho horas antes, la Alianza de Gobernadores había emitido un comunicado exigiendo a la SCJN emitiera un dictamen sobre las controversias entre gobiernos estatales y federales.

Acusaban el uso de las instituciones para imponerse bajo cualquier término en contra de los gobernadores, por lo que pedían justicia y legalidad en todos los procesos.

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA a media mañana ofrecía una rueda de prensa, donde anunciaba que estaba presente en Tamaulipas y aseguraba que los trabajos seguían por lo que la gobernabilidad de la entidad nunca se había perdido.

Hasta se dio el tiempo de anunciar que realizará una gira de promoción de inversiones por los Estados Unidos y Canadá para crear fuentes de empleo, traer prosperidad y desarrollo a la entidad.

GARCÍA CABEZA DE VACA señaló que hay gobernador para rato y aseguró que sacará adelante al Estado, pues aseguró que sólo el Congreso del Estado puede quitarlo y aquí ya se resolvió a su favor.

Claro, la respuesta llegó horas después, la SCJN decidió complacerlo después de la petición de los gobernadores y la conferencia.

El Ministro de la SCJN, JUAN LUIS GONÁLEZ ALCANTARA CARRANCÁ deshecho la controversia constitucional que interpuso el Congreso del Estado contra el desafuero del gobernador.

“Se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas”, establece el acuerdo.

La incertidumbre pesa sobre Tamaulipas, por lo pronto el abogado defensor, ALONSO AGUILAR ZINSER dijo que la resolución fue lo que procedía, al no haber materia de discusión, pues el Congreso Estatal ejerció su facultad de no quitarle el fuero al tamaulipeco, por lo que solamente podrá ser juzgado al término de su mandato en octubre del 22.

“El tema, por lo menos del desafuero, aquí termina… mi cliente terminará su mandato en la fecha estipulada. El gobernador podrá ser juzgado cuando deje el cargo”, según AGUILAR ZINSER.

En Tamaulipas, existen diversos pronunciamientos, algunos esperan el nombramiento de un encargado de despacho, dan tiempo al tiempo para que se nombre a un gobernador afín para que pueda manejar la entidad y el proceso electoral de la misma manera que piensan hacerlo desde el tercer piso.

Sin embargo, en el Congreso del Estado, los diputados locales panistas no están ni cerca de verlo de esa manera, pues consideran que la determinación del ministro GONZÁLEZ sólo vino a darles la razón.

“La Corte deshecho la controversia constitucional se desechó por considerar el ministro instructor que el Congreso Local mantuvo el fuero del Gobernador del Estado y, por tanto, se pronunció conforme a sus competencias atribuidas constitucionalmente”.

Ya se sabe cómo se actúa en la IVT, vendrá una respuesta, las piezas se encuentran en el ajedrez. Sacrificarán peones, caballos, alfiles o lo que sea para conservar el poder.

Las órdenes podrían darse en cualquier momento, es un conflicto que va extenderse hasta donde permitan y quieran. Llegan días de tormenta entre blancas y negras.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ