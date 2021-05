El cinismo de las morenas

Como cuando estuvo al frente del gobierno municipal hace dos décadas, Arturo Elizondo Naranjo fue recibido con alegría por los habitantes de las colonias del norte.

En la Enrique Cárdenas González, el exAlcalde acompañó a Chucho Nader, candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Tampico. Arturo Elizondo caminó con Chucho por las calles del sector, bajo el abrasador sol, pero con el ánimo de respaldar a Nader y a los otros candidatos panistas que buscan las diputaciones como Mon Marón y Rosa González. Arturo es considerado uno de los mejores Alcaldes que ha tenido Tampico y es un referente obligado cuando se habla de gobiernos eficientes, transparentes y con visión de ciudad.

Chucho fue parte de ese equipo y desde que asumió la Alcaldía hace 2 años y medio, también ha aplicado programas orientados a lograr mayor eficiencia en el gasto público, a fortalecer la transparencia en el ejercicio de los recursos, además de poner orden y limpieza en la ciudad. Entre las cosas que ayer por la tarde recordó Arturo Elizondo, está el que Chucho ha cumplido cabalmente los compromisos hechos con los tampiqueños, pues está trabajando de manera correcta, habiendo logrado que Tampico empiece a recuperar el brillo y la grandeza que tenía hace años.También resaltó que con proyectos de impacto turístico de largo alcance, acciones de vinculación con la sociedad y la creación de un clima adecuado para la atracción de inversiones que generen desarrollo, empleo y bienestar social, el gobierno de Chucho Nader ha sido exitoso y tendrá la oportunidad de darle seguimiento para consolidar los avances. Así como ayer Arturo Elizondo dio en los hechos su respaldo a la fórmula panista que encabeza Chucho Nader, hay muchos otros militantes y figuras relevantes del blanquiazul que se han sumado al proyecto panista y se han comprometido a sacar adelante esto que pretenden sea el más sólido y eficaz gobierno en el sur de Tamaulipas.

REACOMODOS Y ALIANZAS

Hace unas semanas, Ciro Hernández Arteaga dio uno de los pasos más importantes en su carrera por ganar la Alcaldía de Altamira. Aunque ya traía un intenso trabajo de acercamiento con los ciudadanos desde que fue diputado local por el distrito 18 y después, cuando terminó esa responsabilidad, Ciro sumó a su campaña la estructura del Partido del Trabajo (PT), que durante años estuvo bajo el liderazgo del fallecido ex líder Armando Vera García.

El candidato del PAN a la Presidencia Municipal dejó prácticamente coja a la coalición Morena-PT, pues la estructura del Partido del Trabajo decidió trabajar para el proyecto de Ciro, habida cuenta del antecedente que hay desde la campaña anterior. La alianza que en la elección de 2018 tuvieron Morena y el PT se quebró este año porque desde la dirigencia nacional de Morena no se tomó en cuenta la estructura del Partido del Trabajo en Altamira, ni la labor que durante años realizaron sus liderazgos.

Ahora correspondió a Movimiento Ciudadano, pues también una parte importante de sus comités en cada sección del municipio decidió abandonar las campañas de ese partido y sumarse al proyecto de Ciro Hernández. Con la adhesión de grupos de militantes y simpatizantes de Movimiento Ciudadano, la fórmula panista consolida la ventaja que trae desde antes de iniciar las campañas. Los integrantes de MC se convencieron de apoyar al equipo del PAN porque vieron la solidez de la fórmula que encabeza Ciro y complementan Alma Laura Amparán y Elizabeth Humphrey, a quienes conocen desde hace tiempo por los encargos que han tenido en el servicio público.

Ellas, por cierto, han tenido una extraordinaria respuesta de los habitantes de las zonas urbana y rural que los distritos 18 y 19, en los que el PAN ha dominado desde hace 5 años. Estos reacomodos y alianzas dejaron mutilada la alianza Morena-PT porque se quedaron con el cascarón, mientras que al integrarse parte de la militancia y la estructura de MC, las cosas se perfilan con más claridad lo que parece es el eventual triunfo de Ciro, Alma Laura y Elizabeth.

El Camalote, esto debió de haberlo hecho desde el primer día que empezó a comer y a vivir del presupuesto de los mexicanos, perdón desde el primer día que cobró como Senadora.

Esta reunión, no fue más que una tarde de café y galletitas, entre la señora y el funcionario federal, por qué las cosas siguen igual o peor, y la Conagua.no ha movido ni un solo dedo.

Pareciera una dependencia Federal en bancarrota, no tiene dinero ni para los costales de arena, se la pasan “llorando” sin poder destinar los 80 millones de pesos que se requieren urgentemente.

Es claro que su visita fue electorera, solo para hacer como que trabaja y como que se preocupa.

Pero la realidad es que ni logro nada, nadie le hizo caso, se requiere dinero de la Conagua ( que es la operadora del sistema Lagunario y quien tiene que resolver este problema) y se vio mal la señora prometiendo a través del face book.

Imagínese … Ya los nuevos Senadores se esconden detrás de las redes sociales para evitar dar la cara al pueblo.

VA POR LA TERCERA… AL CABILDO DE MADERO

El secretario general del sindicato de trabajadores del municipio de Madero, Azael Portillo Alejó, está apoyando el proyecto de Adrián Oseguera para la presidencia municipal.

El Joven dirigente se ha sumado con Oseguera, al considerar que es la propuesta más viable para que Madero siga avanzando en los próximos tres años.

Fue invitado a formar parte de la plantilla de regidores, por lo que es un hecho que será edil en la próxima gestión.

Es psicólogo, ha sido dirigente juvenil y está seria la tercera ocasión que llegaría al Cabildo, en tres diferentes administraciones, por lo que el chavo trae colmillo y sería el regidor con mayor experiencia de todos.

Recuerde: No se vale Chillar!

POR MARIO PRIETO