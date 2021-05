“Los doctores me regañan, me gritan”, denuncia sobreviviente de la L-12

MÉXICO.- Tania Lezama, sobreviviente del colapso en la Línea 12 del Metro, denunció que el trato que ha recibido en el hospital en el que se encuentra ha sido malo y que la quieren dar de alta aún y cuando no está en condiciones para regresar a su casa.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, la adolescente de 15 años de edad se encuentra internada en el Grand Hospital Roma.

Mediante un video, Tania Lezama narró que tras el colapso del vagón del Metro, en el que viajaba junto a su hermana Nancy, quien murió, ella quedó con el cuello atrapado entre una de las puertas y sin poder mover las piernas.

Fue gracias a que otro sobreviviente la auxilió, que atándola a la manguera de unos bomberos pudieron sacarla por una ventana de emergencia.

Desde su cama en el hospital la adolescente dijo que lleva dos operaciones de las cuales todavía no se recupera y que le faltan dos, una del coxis y otra de la pelvis.

Detalló también que sufre de fuertes dolores en el coxis y los clavos que le colocaron, para los cuales los médicos no le dan medicina y se remiten a entregarle toallas calientes para que se las coloque en el sitio del dolor.

Reveló que tampoco le dan gasas, por lo que tiene que limpiar y cubrirse las heridas con papel de baño.

“No estoy bien; no puedo ni mover mis pies. Los doctores se enojan, me regañan. Me gritan que por qué no muevo mis pies; que yo ya llevo mucho tiempo aquí para que no esté moviendo mis pies. Yo en las noches lloro del dolor”, denunció.

Tania Lezama aseguró que los médicos ya quieren darla de alta y que cuando ella los enfrenta diciéndoles que cómo es posible si no puede caminar, ellos le responden que le darán una andadera para que se enseñe a hacerlo de nuevo.

“Ya me quieren poner a caminar en una andadera y yo no puedo”, insistió.

