México está con el INE

Ante los embates del poder, el pueblo de México apoya a sus instituciones electorales y confía en ellas para llevar a buen término el proceso comicial en marcha.

En 22 días casi 94 millones de mexicanas y mexicanos acudiremos a las urnas para manifestarnos, pacífica y cívicamente,

sobre el porvenir de nuestra República y las urgentes medidas que se deben tomar para hacer frente a la sindemia que representa el Covid-19, el desempleo, pobreza para millones de familias y la inseguridad que se ha incrementado exponencialmente.

Mientras el partido del poder está enfrascado en su laberinto construido a base de irresponsabilidad, mentiras y muerte, las y los candidatos de “Va Por México” siguen avanzando en territorio, escuchando a la gente y creando círculos virtuosos de trabajo en equipo y compromisos para sacar a nuestro país de la peor crisis que haya padecido desde 1929.

A diferencia de quienes discuten, atacan y calumnian, las y los mexicanos no queremos enfrentamientos ni violencia, sino contar con las oportunidades para desarrollarnos, trabajar y progresar Y ello se refleja en los altos índices de aceptación, apoyo y confianza con que cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE) en plena elección, los cuales rebasan 60% y posicionan a la autoridad electoral como la institución pública civil mejor evaluada por la población.

No se trata de una casualidad ni una coyuntura, sino fruto del trabajo realizado y de las buenas cuentas entregadas a lo largo de tres decenios en los que el IFE-INE ha enfrentado muchos retos y obstáculos para hacer su trabajo, pero siempre ha salido adelante. Y eso se lo reconoce la sociedad.

Paso a paso, el INE a través de su Consejo General ha tomado las decisiones correctas para garantizar la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad en las elecciones de diputados federales, así como de gobernadores, ayuntamientos y congresistas locales.

La democracia no nació ni se agota en 2018, sino que es tarea de todas y todos seguir haciendo de la democracia el inmejorable medio para contar con gobiernos electos democráticamente y obligados invariablemente a rendir cuentas y responder a la ciudadanía por su actuación.

La función de las elecciones es legitimar a las autoridades electas, las cuales no reciben un cheque en blanco para hacer y deshacer, sino el mandato de respetar y observar la ley en todo momento, obedecer el mandato popular y responder a las necesidades sociales.

Para el PRI el objetivo es restablecer los frenos y contrapesos que desde el 1 de diciembre de 2018 han desaparecido en el sistema político mexicano en detrimento de toda la población, particularmente los más pobres. Las mujeres y los hombres somos pasajeros, lo que vuelve a un Estado fuerte y actuante son sus instituciones públicas, y una de ellas es el INE que hoy cuenta con el respaldo y confianza de la población mexicana para hacer respetar la voluntad popular.

*Presidente Nacional del PRI.

POR ALEJANDRO MORENO*