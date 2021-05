La mexicana Andrea Meza se coronó como Miss Universo 2021

La representante de México, Andrea Meza, fue la rotunda ganadora de Miss Universo 2021, siendo la sucesora de de la sudafricana Zozibini Tunzi, quien ganó la corona en el años de 2019 y cuyo reinado se alargó a causa de la pandemia por el Covid-19.

Entre ovaciones de parte del público, que pudo asistir al evento, se dio a conocer el nombre de las concursantes hasta llegar a la nueva Miss Universo, quien recibió las felicitaciones y abrazos de sus compañeras. República Dominicana se quedó en el quinto lugar, India en el cuarto lugar, en el tercero Perú.

En el certamen de belleza más esperado y reñido, pues las participantes son mujeres muy preparadas y con una gran estética, pudimos ver a tocas las participantes desfilando en los diferentes outfits que las hicieron lucir como verdaderas princesas, pero sólo había lugar para una reina.

¿Cómo fue el desempeño de Andrea Meza?

Andrea Meza, quien lució un traje regional bastante original con alusión a los alebrijes, demostró ser una digna representante de nuestro país al llegar, primero al Top 10 tras lucirse en un traje de baño con un conjunto amarillo y posteriormente a las cinco finalistas, donde respondió a la pregunta: Si fueras el líder de tu país cómo hubieras llevado el Covid-19.

“Creo que no existe una forma correcta de llevar ese problema, pero lo que hubiera hecho era una cuarentena desde el principio para cuidar de todas las vidas”, citó la mexicana en un inglés perfecto.

Posteriormente, en la ronda final habló sobre los estereotipos en la actualidad:

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada, que al igual ha avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no radica sólo en cómo nos vemos, sino en el espíritu. No permitan que nadie les diga que no tienen valor”, mencionó ante la mirada del mundo.

Andrea Meza, con su impecable desempeño le dio se llevó la corona y satisfacción después de tantas travesías para este concurso y con ello le dio la tercera corona a nuestro país.