Acude solo el 10% de alumnos a clases presenciales en Chiapas

CHIAPAS.- El plan piloto del regreso a clases presenciales se aplicó en su mayoría, en escuelas privadas con matrículas reducidas y solo algunas públicas de las 500 anunciadas por la Secretaría de Educación de Chiapas; la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dijo este retorno sólo obedece al proceso electoral próximo.

A las 7, 8 y 10 horas de este lunes, alumnos de nivel básico, medio superior y superior, acudieron a las instituciones señaladas en la lista de la dependencia estatal: 300 pertenecen al Colegio de Bachilleres de Chiapas que aún acuerdan con los tutores el retorno gradual durante los siguientes días.

En Tuxtla Gutiérrez, la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física, recibió a los de octavo semestre y de manera escalonada se integrarán los demás alumnos, señalaron. En el Plantel 1 del Cobach, ultiman lo referente a los protocolos sanitarios recomendados por la Secretaría de Salud.

La escuela privada Joan Miró que atiende a alumnos de preescolar y primaria, abrió sus puertas para recibir a 19 de 56 alumnos. En el mismo nivel, la escuela María Emilia Magdalena recibió al 70 por ciento de su matrícula de 135 estudiantes.

“Vamos a trabajar con horarios restringidos. Los niños están efusivos con el regreso, pero les recordamos que seguimos en contingencia como les explicamos en las clases virtuales”, dijo la directora de ‘Joan Miró’, Elizabeth Pereyra.

Tras la desinfección de los espacios y la vacunación del personal docente, recibirán al alumnado los lunes, miércoles y viernes para trabajar la situación socioemocional; ademas de las asignaturas de español y matemáticas, primeramente.

‘Solo el 10% de la escuelas no están con la CNTE’

José Luis Escobar Pérez, integrante de la Comisión de Educación Alternativa de la Sección 7 de la CNTE, reiteró que no basta con la vacunación a los docentes, pues es necesario inmunizar a familiares y estudiantes; y que únicamente, el 10 por ciento de las más de 20 mil escuelas donde no hay presencia de la Coordinadora “le sigue el juego al gobierno del estado”.

Lamentó que en las instituciones que retornaron, los directivos obliguen a los tutores a firmar una responsiva cuando la Secretaría de Educación, en un año, no propició condiciones dignas para los estudiantes chiapanecos.

“Las escuelas afectadas con el terremoto del 7 de septiembre de 2017 siguen destruidas. Es una irresponsabilidad regresar cuando el ciclo está a punto de terminar. Nosotros cerramos filas”.

Por ahora, la CNTE no ha sido convocada para las desiciones en torno a las clases presenciales, pues existe una ‘ruptura’ con el gobierno del estado, “no hay acercamiento”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO