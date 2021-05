“Temporalmente fuera de servicio”, gasolineras de EU a 10 días del ciberataque

ESTADOS UNIDOS.- El desabasto de gasolina va disminuyendo paulatinamente en Carolina del Norte, pero en algunos lugares aún hay filas y estaciones de servicio cerradas por falta de suministro.

Al cumplirse 10 días del ataque cibernético con fines de extorsión que provocó el cierre del oleoducto más importante de la costa este de Estados Unidos, Colonial Pipeline dice que continúan trabajando para que los mercados afectados “regresen a la normalidad”.

La empresa desconectó algunos sistemas el pasado sábado 8 de mayo para contener la amenaza y reactivó nuevamente sus operaciones el miércoles 12 de mayo alrededor de las 5 p.m.

52% de gasolineras siguen sin combustible

Patrick De Haan, jefe de análisis de petróleo de Gas Buddy, asegura que a las 10 a.m. del lunes el 52% de las estaciones de Carolina del Norte siguen sin gasolina, una majora del 13% desde el viernes.

“La mayoría de estos estados/áreas con interrupciones han seguido experimentando compras de pánico, lo que probablemente sea un factor que contribuya a la lenta recuperación hasta ahora”, dijo De Haan en la red social Twitter.

Según el portal AAA, el precio promedio de la gasolina a nivel nacional subió a $ 3.045 por galón, mientras que en Carolina del Norte es de $ 2.934. En el área del Triángulo, el precio por galón de la gasolina regular es $ 2.95 y $ 3.64 por la premium.

En respuesta, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, declaró el lunes 10 de marzo un estado de emergencia y suspendió temporalmente las regulaciones de combustible para vehículos motorizados para asegurar un suministro adecuado.

Las autoridades de Carolina del Norte piden a los residentes del estado evitar los viajes innecesarios mientras se normaliza la distribución de combustible.

CON INFORMACIÓN UNIVISIÓN

